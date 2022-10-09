فتح باب التسجيل لسباق مهرجان دلما التاريخي الخامس

مصطفى الديب (أبوظبي)

يفتح غداً نادي أبوظبي للرياضات البحرية باب التسجيل لسباق مهرجان دلما التاريخي الخامس، الذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

ويقام المهرجان في الفترة من 27 أكتوبر الجاري حتى الثالث من نوفمبر المقبل بجزيرة دلما التاريخية.

ومن المقرر أن يستمر باب التسجيل مفتوحاً أمام الراغبين في التواجد بهذا الحدث التاريخي حتى 22 من الشهر الجاري.

وأعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية أن التسجيل سيكون متاحاً للبحارة على الموقع الإلكتروني للنادي، وذلك تسهيلاً على الملاك وعدم التنقل من أي أماكن بعيدة في مختلف إمارات الدولة.

ومن المقرر أن يتحدد موعد السباق الرسمي على حسب مواءمة الأحوال الجوية خلال الفترة من 27 أكتوبر حتى الثالث من نوفمبر.

ومن المنتظر أن تعقد اللجنة المنظمة للسباق برئاسة أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس نادي أبوظبي للرياضات البحرية، اجتماعاً تنويريا مع النواخذة المشاركين في السباق، وذلك عقب إغلاق باب التسجيل وتحديد عدد المشاركين.

كما سيتم لاحقاً إعلان المواعيد النهائية لوصول المحامل إلى جزيرة دلما عقب الإعلان عن الموعد الرسمي للسباق، على أن تخضع جميع المحامل المشاركة لفحص فني شامل، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المحددة من جانب اللجنة المنظمة.

من جانبه أكد ماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباق دلما التاريخي الخامس، أن النادي يواصل جهوده من أجل إتمام الاستعدادات لهذا الحدث التاريخي الكبير، مشيداً بالدور الذي يلعبه شركاء النادي والرعاة في إنجاح المهرجان للعام الخامس على التوالي.

ووجه الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعاية سموه الكريمة للمهرجان، مؤكداً أن الرعاية تضاعف من قيمة الحدث.

كما وجه التحية إلى لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي على المجهود الكبير، الذي يبذلونه في سبيل إنجاح المهرجان والدعم الكبير الذي يقدمونه على مختلف الأصعدة.

وتوقع المهيري أن يشهد باب التسجيل الذي يفتح اليوم إقبالاً كبيراً من البحارة من مختلف أنحاء الإمارات، مشيراً إلى أن النسخ الأربع الماضية حققت نجاحات منقطة النظير، سواء على مستوى المشاركة أو التنظيم، الأمر الذي يبشر بنسخة خامسة على نفس النهج من النجاح.

وأكد أن الجميع داخل اللجنة المنظمة برئاسة أحمد ثاني الرميثي، يبذل قصارى جهده من أجل إخراج هذه النسخة بالشكل الذي يليق بقيمة وحجم الحدث التراثي الوطني الكبير.