الإثنين 10 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«سهم 170» يعانق ناموس الشراعية 43 قدماً في دبي

«سهم 170» يعانق ناموس الشراعية 43 قدماً في دبي
9 أكتوبر 2022 20:45

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
74 قارباً ترسم أولى مشاهد الشراعية 43 قدماً في دبي
إقبال كبير على المشاركة في «شراع 43» بدبي

توج طاقم القارب «سهم 170» لمالكه عبدالله إبراهيم عبدالله الحمادي وبقيادة النوخذة أحمد يوسف سالم الحمادي، بطلاً لسباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، والذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أمس.
وشهد السباق مشاركة كبيرة زادت عن 70 قارباً، رسمت لوحة زاهية لمسافة زادت عن 14 ميلاً بحرياً.
واستطاع طاقم «سهم 170» مواصلة تألقه هذا الموسم منتزعاً المركز الأول في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، بعدما أحسن طاقمه بقيادة النوخذة الشاب أحمد يوسف سالم الحمادي قراءة ظروف وحالة البحر ومن ثم اختيار المسار المناسب ليصل أولاً إلى خط النهاية.
وتفوق «سهم 170» في الأمتار الأخيرة على القارب «نزاع 70» لمالكه الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة يوسف أحمد محمد الحمادي والذي احتل المركز الثاني، والقارب «الظفرة 87» لمالكه الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة محمد عبدالله محمد جمعة المرزوقي الذي نال المركز الثالث.
وفي باقي المراكز، جاء القارب التبر 55 بقيادة النوخذة محمد سهيل المهيري رابعاً، ثم القارب زيوريخ 156 بقيادة النوخذة خليفة مهير سعيد المزروعي خامساً، والقارب مربك 203 بقيادة النوخذة أحمد سعيد الرميثي سادساً، والقارب شاهين 39 بقيادة النوخذة خليفة عابد المري سابعاً، والقارب نمران 259 بقيادة النوخذة علي عبدالله المرزوقي ثامناً، والقارب طوفان 21 بقيادة النوخذة أحمد إسماعيل المرزوقي تاسعاً، والقارب برق 230 بقيادة النوخذة جابر محمد الحمادي عاشراً.
وقام جمال زعل المهيري، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يرافقه محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية بالإنابة مشرف السباق، بتتويج القوارب الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى وسط فرحة وسعادة النواخذة والملاك والبحارة.

بطولة دبي للقوارب الشراعية
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
آخر الأخبار
«محمد بن راشد للإسكان» تطلق الدورة السادسة من ديكوبيلد 2022
الإمارات
«محمد بن راشد للإسكان» تطلق الدورة السادسة من ديكوبيلد 2022
اليوم 14:19
العمري يتحدى الكرسي المتحرك بأقصى سرعة على حلبة دبي كارتدروم
الرياضي
العمري يتحدى الكرسي المتحرك بأقصى سرعة على حلبة دبي كارتدروم
اليوم 14:00
«يد الشارقة».. البطولة 36 بـ «السوبر الملكي»
الرياضي
«يد الشارقة».. البطولة 36 بـ «السوبر الملكي»
اليوم 14:00
مساكن جاهزة للمواطنين (من المصدر)
الإمارات
"زايد للإسكان" يعتمد 538 قراراً سكنياً بقيمة 430 مليون درهم
اليوم 13:52
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة يزور روسيا
اليوم 13:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©