«سهم 170» يعانق ناموس الشراعية 43 قدماً في دبي

دبي (الاتحاد)

توج طاقم القارب «سهم 170» لمالكه عبدالله إبراهيم عبدالله الحمادي وبقيادة النوخذة أحمد يوسف سالم الحمادي، بطلاً لسباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، والذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أمس.

وشهد السباق مشاركة كبيرة زادت عن 70 قارباً، رسمت لوحة زاهية لمسافة زادت عن 14 ميلاً بحرياً.

واستطاع طاقم «سهم 170» مواصلة تألقه هذا الموسم منتزعاً المركز الأول في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، بعدما أحسن طاقمه بقيادة النوخذة الشاب أحمد يوسف سالم الحمادي قراءة ظروف وحالة البحر ومن ثم اختيار المسار المناسب ليصل أولاً إلى خط النهاية.

وتفوق «سهم 170» في الأمتار الأخيرة على القارب «نزاع 70» لمالكه الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة يوسف أحمد محمد الحمادي والذي احتل المركز الثاني، والقارب «الظفرة 87» لمالكه الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة محمد عبدالله محمد جمعة المرزوقي الذي نال المركز الثالث.

وفي باقي المراكز، جاء القارب التبر 55 بقيادة النوخذة محمد سهيل المهيري رابعاً، ثم القارب زيوريخ 156 بقيادة النوخذة خليفة مهير سعيد المزروعي خامساً، والقارب مربك 203 بقيادة النوخذة أحمد سعيد الرميثي سادساً، والقارب شاهين 39 بقيادة النوخذة خليفة عابد المري سابعاً، والقارب نمران 259 بقيادة النوخذة علي عبدالله المرزوقي ثامناً، والقارب طوفان 21 بقيادة النوخذة أحمد إسماعيل المرزوقي تاسعاً، والقارب برق 230 بقيادة النوخذة جابر محمد الحمادي عاشراً.

وقام جمال زعل المهيري، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يرافقه محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية بالإنابة مشرف السباق، بتتويج القوارب الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى وسط فرحة وسعادة النواخذة والملاك والبحارة.