قرعة «يورو 2024» تمنح إنجلترا فرصة الثأر من إيطاليا

فرانكفورت (أ ف ب)

ستكون الفرصة سانحة أمام إنجلترا للثأر من خسارتها أمام إيطاليا بركلات الترجيح في نهائي كأس أوروبا 2021، بعد أن أوقعتها قرعة تصفيات النسخة المقبلة من البطولة القارية في ألمانيا صيف عام 2024 وجهاً لوجه، في حين جاءت فرنسا بطلة العالم في مجموعة قوية إلى جانب هولندا.

وكانت إيطاليا التي ستغيب عن النسخة المقبلة لمونديال قطر بعد أقل من شهرين، وغابت أيضاً عن كأس العالم في روسيا أيضا عام 2018، خالفت التوقعات عندما بلغت نهائي كأس أوروبا 2021، ونجحت في التفوق على إنجلترا في النهائي في عقر دارها ملعب ويمبلي الشهير في لندن بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وللمفارقة، جاءت مقدونيا الشمالية التي ساهمت بعدم تأهل إيطاليا إلى المونديال المقبل بالفوز عليها 1-صفر في الملحق في عقر دارها في باليرمو في مارس الماضي في المجموعة ذاتها أيضاً.

وقال روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا: "كنت واثقاً من أن تجمعنا القرعة بمنتخبي إنجلترا أو فرنسا. على الرغم من ذلك، اعتقد أن الأمور في متناولنا".

وأضاف: "لن تكون المباريات سهلة بطبيعة الحال، لكن الأجمل بينها ستكون المواجهة ضد إنجلترا".

وعلق مدرب فرنسا ديدييه ديشامب على القرعة بقوله: "إنها مجموعة قوية وذات نوعية. يتعين علينا الفوز وان نكون افضل من منافسينا".

في المقابل، جاءت إسبانيا بطلة أوروبا 3 مرات (رقم قياسي بالتساوي مع ألمانيا) في مجموعة في متناولها لأنها ضمت منتخبات من الصف الثاني وهو اسكتلندا والنروج وجورجيا وقبرص.

ورأفت القرعة أيضاً بالمنتخب البرتغالي حامل اللقب القاري عام 2016، بعد أن جاء في مجموعة متواضعة إلى جانب البوسنة وآيسلندا ولوكسمبورج وسلوفاكيا وليشتنشتاين.

وتقام النهائيات القارية في 10 مدن ألمانيا من 14 يونيو إلى 14 يوليو عام 2024، على أن يحتضن ملعب أليانز أرينا في ميونيخ المباراة الافتتاحية، وملعب برلين الأولمبي المباراة النهائية.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات مباشرة، لينضم إلى ألمانيا الدولة المضيفة، على أن تتأهل المنتخبات الثلاثة الأخيرة عبر الملحق.

وتنطلق التصفيات في 23 مارس عام 2023 وتنتهي في 21 نوفمبر من العام ذاته على أن يقام الملحق في الفترة من 21 إلى 26 مارس عام 2024.

يذكر أن المنتخب الروسي لن يشارك في التصفيات بعد أن قرار الاتحاد الأوروبي للعبة استبعاده بسبب غزوه لأوكرانيا.

المجموعات العشر:

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-المجموعة الأولى: إسبانيا، إسكتلندا، النروج، جورجيا، قبرص

-المجموعة الثانية: هولندا، فرنسا، جمهورية ايرلندا، اليونان، جبل طارق

- المجموعة الثالثة: إيطاليا، إنجلترا، أوكرانيا، مقدونيا الشمالية، مالطا

- المجموعة الرابعة: كرواتيا، ويلز، أرمينيا، تركيا، لاتفيا

- المجموعة الخامسة: بولندا، تشيكيا، البانيا، جزر فارو، مولدوفا

-المجموعة السادسة: بلجيكا، النمسا، السويد، أذربيجان، أستونيا

- المجموعة السابعة: المجر، صربيا، مونتينيجرو، بلغاريا، ليتوانيا

- المجموعة الثامنة: الدنمارك، فنلندا، سلوفينيا، لوكسمبورج، إيرلندا الشمالية، سان مارينو

- المجموعة التاسعة: سويسرا، إسرائيل، رومانيا، كوسوفو، بيلاروسيا، أندورا

- المجموعة العاشرة: البرتغال، البوسنة، آيسلندا، لوكسمبورج، سلوفاكيا، ليشتنشتاين