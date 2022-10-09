«دي بي ورلد» راعٍ رئيسي لمونديال البادل تنس في دبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للبادل تنس دبي 2022، عن تسمية مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» راعياً رئيسياً لبطولة العالم للبادل تنس، البطولة الرئيسية التي ينظمها الاتحاد الدولي للبادل تنس كل عامين، وتنطلق في دبي من 31 أكتوبر إلى 5 نوفمبر على ملعب سوق دبي الحرة للتنس.

وتقام البطولة التي أصبح اسمها الرسمي «بطولة العالم دي بي ورلد للبادل تنس - دبي 2022»، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وينظمها اتحاد البادل تنس بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، ويصل مجموع جوائز هذه النسخة إلى 500 ألف يورو، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وقال الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للبادل تنس دبي 2020: «يسرنا أن نعلن عن تسمية دي بي ورلد راعياً رسمياً رئيسياً لبطولة العالم للبادل تنس، حيث تتمتع دي بي ورلد بتاريخ حافل في دعم أضخم الفعاليات الرياضية على المستويين المحلي والدولي، ما يُبرز دور هذه الرعاية في تعزيز مكانة دولة الإمارات عاصمةً عالمية للبادل تنس، وتسليط الضوء على واحدة من أسرع الرياضات نمواً على مستوى العالم».

ومن جانبه، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة دي بي ورلد: «نلتزم في دي بي ورلد بدعم المنصات التي تواصل النهوض بمشهد الرياضة ووضعها في متناول الجميع حول العالم، وقد نجحت لعبة البادل تنس في حصد شعبية هائلة خلال فترة قصيرة نسبياً، حيث قطعت دولة الإمارات أشواطاً في طريقها لتصبح حاضنة عالمية للعبة».