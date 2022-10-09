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في سباقات المرموم.. «الطويلة» و«غياث» يتألقان في الحول والزمول

في سباقات المرموم.. «الطويلة» و«غياث» يتألقان في الحول والزمول
9 أكتوبر 2022 19:30

دبي (الاتحاد)
تألقت شعارات هجن أبناء القبائل خلال مشاركتها في تحديات الثنايا، التي أقيمت بميدان المرموم على مدار 16 شوطاً لمسافة 6 كيلومترات، وذلك ضمن سباقات المرموم.
ومنحت «جدل» مالكها مطر حمد مطر عميرة الشامسي ناموس أول التحديات، والذي خصص للثنايا الأبكار المحليات، حيث تمكنت من الظفر بالصدارة في زمن وقدره 9:25:8 دقيقة.
ووضعت «الذيبه» اسم مالكها هلال بطي محمد الغفلي على القمة في التحدي الرئيسي للثنايا الأبكار المهجنات، وذلك بوصولها لخط النهاية في توقيت بلغ 9:26:4 دقيقة.
وجاء الحسم عن طريق «غازي» المملوك لحمد سيف محمد نعيف العامري في ثالث الأشواط للثنايا الجعدان المحليات، والذي فاز بالمعركة في زمن بلغ 9:34:3 دقيقة.
وكان «الكاسح» لسعيد عبيد بالضبيعة الكتبي كاسحاً في تحدي الثنايا الجعدان المهجنات، وتمكن من اعتلاء القمة في توقيت وقدره 9:28:3 دقيقة.
وبالمقابل جاء التوقيت الأفضل في جميع الأشواط بوساطة بطلة الشوط العاشر للثنايا الأبكار «معززة» والتي أهدت أحمد عبدالله محمد سبعين المحرمي الناموس في زمن بلغ 9:23:8 دقيقة.
وشهد ميدان المرموم إقامة تحديات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل ضمن سباقات المرموم، وتنافست من خلالها المطايا على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة 6 كيلومترات.
وذهبت الصدارة في الشوط الرئيسي للحول المحليات إلى شعار سعيد علي بنواس الكتبي، والذي قدم «الطويلة» على القمة بزمن وقدره 9:32:22 دقيقة.
وأهدت «بخت» مالكها سعيد راشد صالح المري الناموس في الشوط الثاني للحول المهجنات، حيث تمكنت من حسم الصراع بزمن بلغ 9:37:1 دقيقة.
واعتلى «غياث» المملوك لسيف سالم النايلي الشامسي قمة الشوط الثالث للزمول المحليات، بعد وصوله لخط النهاية مسجلاً توقيتاً وقدره 9:50:6 دقيقة.
وكان «جيلبوت» هو البطل في الشوط الرابع للزمول المهجنات، حيث أهدى مالكه محمد حمد فطيس المري الناموس بزمن بلغ 9:39:9 دقيقة.
وفازت «الفايزة» المملوكة سعيد أحمد سعيد بن حلوه الكتبي بلقب صاحبة التوقيت الأفضل في جميع الأشواط، بحصولها على ناموس الشوط الرابع عشر للحول بتوقيت وقدره 9:28:4 دقيقة.

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