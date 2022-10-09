النقاط الكاملة تمنح فيرستابن اللقب الثاني لـ «الفورمولا1»

سوزوكا (د ب أ وستاتس بيرفورم)

أكد الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، أن الكواليس التي رافقت فوزه بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، للمرة الثانية، كانت أفضل من تلك التي صاحبت لقبه الأول في العام الماضي.

وفاز فيرستابن بلقبه الثاني على التوالي في بطولة العالم بعد تتويجه بلقب سباق جائزة اليابان الكبرى، وسط أجواء ممطرة.

وسجل فيرستابن فوزه الـ12 في الموسم الحالي، متفوقاً على سيرجيو بيريز زميله في رد بول وأقرب ملاحقيه تشارلز لوكلير سائق فيراري، الذي عبر خط النهاية في المركز الثاني، لكنه تلقى عقوبة خمس ثوان بعد انطلاقه مباشرة في المنعطف الصناعي الأخير وسط ضغط من بيريز، ليتراجع إلى المركز الثالث.

وفي البداية كان يُعتقد أن فيرستابن لن يحصل على النقاط الكاملة لأنه لم يتم إنهاء المسافة الكاملة للسباق، الأمر الذي كان سيعني ضياع فرصة التتويج عن السائق الهولندي، لكن الارتباك ساد الأجواء بعد الإعلان المفاجئ عن فوز فيرستابن بلقب بطولة العالم، بعد احتساب النقاط الكاملة في النهاية لأن السباق تم استكماله ولم يُلغ.

وجاء فوز فيرستابن بلقب بطولة العالم قبل أربعة سباقات من نهاية الموسم، في تناقض تام مع سيناريو فوزه باللقب في الموسم الماضي حيث حسم البطولة في السباق الختامي في أبوظبي في أجواء مثيرة للجدل، بعد صراع شرس مع البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

وقال فيرستابن: "أعتقد أن اللقب الأول يكون دائماً مؤثراً بشكل أكبر بعض الشيء، لكن اللقب الثاني على الأرجح أكثر جمالاً من خلال الموسم الذي حظينا به والانتصارات والتسابق الرائع وروح الفريق".

وأضاف: "نحن أيضا نتصدر الترتيب العام لفئة الصناع، لذا نريد التركيز على ذلك أيضاً لمحاولة تأمين هذا اللقب".

وأشار: "كان عاماً استثنائياً حقاً، إنه شيء عليك أن تذكر نفسك به، لان هذه النوعية من الأعوام لا تحظى بها كثيراً".

وتابع: "الأمر جنوني لدي شعور مختلط بالتأكيد، الفوز بالسباق وكذلك الفوز بالبطولة، ياله من عام حظينا به حتى الآن".

وأكد: "إنه أمر مذهل ولم أكن أتخيل حدوثه أبدا بعد العام الماضي ، حيث قاتلت بالفعل حتى النهاية ، ثم حصولي على مثل هذه السيارة الجيدة مجددا هذا العام".

وأشار: "ممتن للغاية لكل من ساهم في هذا النجاح، الفريق بأكمله المتواجد هنا، ولكن أيضاً من يعملون في المصنع، ولم يفقدوا حماسهم أبداً في جعل السيارة أكثر سرعة".

وأوضح: "بجانب العمل الذي بذلناه سوياً مع هوندا، طوال الطريق في كل عام، مع التحسن باستمرار بشكل سريع".

وأكد: "الفوز باللقب مرتين أمر مؤثر للغاية خاصة هنا على أرض هوندا ووسط الجماهير اليابانية، والجميع يشاهد".

وختم فيرستابن بالقول "الأمر يفرض عليك القليل من الضغوط الإضافية، لكنها ضغوط جيدة، ضغوط إيجابية، أنا فخور للغاية بتمكننا من إنجاز الأمر هنا".