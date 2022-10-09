منتخب السيدات للجولف يحصد «الفضية العربية»

تونس (الاتحاد)

أسدل الستار على منافسات البطولة العربية للجولف رقم 21 للشباب تحت 18 سنة والناشئين تحت 15 سنة، والثانية للأشبال تحت 13 سنة، والأولى للفتيات تحت 15 سنة، و12 للسيدات في نادي جولف سيتروس وعلى ملعبي الزيتون والغابة في مدينة الحمامات التونسية، بمشاركة أكثر من 90 لاعباً ولاعبة مثلوا 10 دول عربية.

وكان لبنات وأبناء الإمارات نصيب من غلة الألقاب والميداليات باعتلاء منصات التتويج، والتي تكللت بتتويج منتخب السيدات بالميداليات الفضية على مستوى المنتخبات، من خلال اللاعبات علياء العمادي وحمدة السويدي وسارة علي، كما حصلت لاعبة منتخبنا للسيدات علياء العمادي على المركز الثاني بمنافسات الفردي وتوجت بالميدالية الفضية، وحصد منتخب الناشئين تحت 15 سنة، والمكون من اللاعبين عبدالله كلبت وراشد النقبي وسلطان الجسمي، المركز الثالث وتوج بالميداليات البرونزية، وأنهى منتخب الأشبال تحت 13 سنة، والمكون من اللاعبين حميد السويدي وعبدالله درويش وعبدالله سليمان، بالمركز الرابع عربياً، وحصل منتخبنا تحت 18 سنة، والمكون من اللاعبين راشد الجسمي وعبدالله السويدي ومحمد سكيك، على المركز الرابع، كما حصلت سارة علي على المركز الرابع بمنافسات فردي فتيات تحت 15 سنه في أول مشاركة لها.