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الشارقة بطل دوري الشطرنج

الشارقة بطل دوري الشطرنج
9 أكتوبر 2022 14:30

الشارقة (الاتحاد)
أحرز نادي الشارقة الثقافي للشطرنج لقب بطولة الدوري العام للشطرنج للرجال، في أولى المسابقات المحلية بعدما تصدر القمة برصيد 9 نقاط بعد صراع حتى الأمتار الأخيرة أمام نادي دبي للشطرنج، والذي جاء في الوصافة برصيد 7 نقاط، حيث كان التعادل في النقاط قائماً حتى الجولة الأخيرة من البطولة.
وجاء في المركز الثالث نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية برصيد 6 نقاط، والذي خلط أوراق القمة بعد فوزه على دبي 4-2 نقطة، فيما فاز الشارقة على الفجيرة 3.5 مقابل 2.5 نقطة، وجاء الفجيرة في المركز الرابع برصيد نقطتين، وكانت الخسارة الوحيدة للشارقة في البطولة أمام دبي في الدور الثاني، بينما خسر دبي من الشارقة في الدور الأول، وأبوظبي في الدور الثاني.
وكان نادي دبي قد فاز ببطولة دوري السيدات والتي تزامنت مع بطولة الرجال بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج والذي استضاف البطولتين.
وشهد الجولة الأخيرة، تريم مطر تريم، رئيس الاتحاد، وعبدالكريم حسن المرزوقي، أمين عام الاتحاد، وعدد من أعضاء الأندية المشاركة والمدربين، وترأس لجنة حكام البطولة الحكم الدولي عبدالله مراد، ومعه الحكم الدولي جمال قاسم، وسلمان طارق الطاهر، وفي بطولة السيدات آمنة النعيمي، بجانب مجموعة من الحكام الشباب ضمن خطة الاتحاد لإعداد جيل جديد من الحكام.
ووجّه تريم مطر تريم، رئيس الاتحاد، التهنئة إلى نادي الشارقة الثقافي للشطرنج برئاسة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا على الفوز بلقب الدوري لهذا الموسم، مشيداً بجهود ودور الأندية الكبير في التعاون مع الاتحاد لتنفيذ الاستراتيجية المرسومة والتي تهدف في النهاية المنتخبات الوطنية، مؤكداً أن البطولة شهدت مشاركة عدد كبير من العناصر الشابة والتي قدمت مستويات طيبة، وهو ما يمثل رافداً للمنتخبات، ودائماً نعول على الأندية في ثقل اللاعبين وإعدادهم بالشكل المناسب، مشيراً إلى أن جميع المسابقات المحلية لها هدف واحد وهو تجهيز اللاعبين واختيار الأفضل للمنتخبات الوطنية، وجميع الأندية شاركت بلاعبين من الشباب وهو ما أسعدنا.
وأضاف رئيس الاتحاد: «نشكر الأندية التي شاركت في بطولة الدوري العام للرجال والسيدات، وهي أولى مسابقات الموسم، والأسبوع المقبل سينظم الاتحاد بطولة الإمارات الفردية للفئات كافة، والاتحاد خلال الفترة الماضية منح الأندية الفرصة للمشاركة في بطولة العالم في رومانيا، وبطولة العالم في جورجيا، وبطولة آسيا للهواة في مسقط، للمساهمة مع الأندية في تطوير مستويات اللاعبين، وبطولة الدوري كشفت استعدادات الأندية للمسابقات المحلية».

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نادي الشارقة الثقافي للشطرنج
دبي
نادي دبي للشطرنج والثقافة
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