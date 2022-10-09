الإثنين 10 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الفجيرة للفنون القتالية» بطل العرب

«الفجيرة للفنون القتالية» بطل العرب
9 أكتوبر 2022 14:13

الفجيرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
نادي الشارقة وصيف العرب للقوس والسهم
كأس الاتحاد يدشن موسم الجودو بمشاركة 185 لاعباً

اختتم نادي الفجيرة للفنون القتالية منافساته في بطولة الأندية العربية الثانية للقوس والسهم، التي اقيمت بمدينة المنستير في تونس بمشاركة 50 نادياً من مختلف الدول العربية، محتلاً المركز الأول بين الأندية المشاركة بالبطولة، وحصد فرسان وفارسات النادي في بطولة الفردي 13 ميدالية بواقع 5 ذهبيات و 5 فضيات وثلاث ميداليات برونزية.
اما في بطولة الفرق، فقد توج الفريق بالمركز الأول في فئة الناشئات مع اللاعبات شيخه السويدي وهنيا عبدالرحمن وعلياء آل علي، وفي فئة الزوجي المختلط، حصد ناصر السدراني وهنيا عبد الرحمن المركز الأول، وفي بطولة الفردي، حصل اللاعب ناصر السيدراني على ذهبية و فضية و برونزية. 
وحصلت اللاعبة هنيا عبدالرحمن على 4 ميداليات ذهبية، فيما حصلت اللاعبة علياء آل علي، على 4 ميداليات فضية، وحصلت اللاعبة شيخه السويدي على برونزيتين. 

نادي الفجيرة للفنون القتالية
رماية القوس والسهم
آخر الأخبار
العمري يتحدى الكرسي المتحرك بأقصى سرعة على حلبة دبي كارتدروم
الرياضي
العمري يتحدى الكرسي المتحرك بأقصى سرعة على حلبة دبي كارتدروم
اليوم 14:00
«يد الشارقة».. البطولة 36 بـ «السوبر الملكي»
الرياضي
«يد الشارقة».. البطولة 36 بـ «السوبر الملكي»
اليوم 14:00
مساكن جاهزة للمواطنين (من المصدر)
الإمارات
"زايد للإسكان" يعتمد 538 قراراً سكنياً بقيمة 430 مليون درهم
اليوم 13:52
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة يزور روسيا
اليوم 13:43
«زايد العليا» تطلق الدورة الثانية من جائزة «العطاء» للتميز المجتمعي
الإمارات
«زايد العليا» تطلق الدورة الثانية من جائزة «العطاء» للتميز المجتمعي
اليوم 13:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©