«الفجيرة للفنون القتالية» بطل العرب

الفجيرة (الاتحاد)

اختتم نادي الفجيرة للفنون القتالية منافساته في بطولة الأندية العربية الثانية للقوس والسهم، التي اقيمت بمدينة المنستير في تونس بمشاركة 50 نادياً من مختلف الدول العربية، محتلاً المركز الأول بين الأندية المشاركة بالبطولة، وحصد فرسان وفارسات النادي في بطولة الفردي 13 ميدالية بواقع 5 ذهبيات و 5 فضيات وثلاث ميداليات برونزية.

اما في بطولة الفرق، فقد توج الفريق بالمركز الأول في فئة الناشئات مع اللاعبات شيخه السويدي وهنيا عبدالرحمن وعلياء آل علي، وفي فئة الزوجي المختلط، حصد ناصر السدراني وهنيا عبد الرحمن المركز الأول، وفي بطولة الفردي، حصل اللاعب ناصر السيدراني على ذهبية و فضية و برونزية.

وحصلت اللاعبة هنيا عبدالرحمن على 4 ميداليات ذهبية، فيما حصلت اللاعبة علياء آل علي، على 4 ميداليات فضية، وحصلت اللاعبة شيخه السويدي على برونزيتين.