«فلاح الهواجر» تخطف المعدل الأعلى في «المرابط الخاصة»

أبوظبي (وام)

شهدت أشواط اليوم الثالث للبطولة الوطنية لجمعية الإمارات «المرابط الخاصة» التي تقام بالصالة الكبرى لأكاديمية بوذيب بمنطقة الختم بأبوظبي، منافسات قوية بين الخيول المشاركة، تمثلت في الدرجات العالية التي حصلت بمختلف الفئات.

وتقام البطولة التي تنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وحقق المهر «فلاح الهواجر» لمربط الهواجر، أعلى معدل خلال فعاليات اليوم الثالث بلغ 92.20 نقطة، عندما أحرز المركز الأول في شوط فئة الأمهار عمر سنتين القسم «ب»، تاركاً المركز الثاني للمهر «أف دي رافال» لمربط الفلاح الذي حقق 90.10 نقطة، فيما ذهب المركز الثالث إلى «فخر ياس» لبخيت سعيد نوبي الكتبي وحصل على 90.10 نقطة.

وكان المهر «آر أيه كيه سمو» لمربط رأس الخيمة، قد استهل الفعاليات بالفوز بصدارة الشوط الأول المخصص للأمهار عمر سنة «أ» مسجلاً 91.60 نقطة، وجاء ثانياً «أم حمد» لأحمد حمد المطلعي اليماحي، وحقق 91.50 نقطة، بينما حل ثالثاً «هيمان آر» لمربط ربدان، وحصل على 91.10 نقطة.

وتصدر «إتش أيه الشامخ» لمربط حمد محمد راشد الحبسي، القسم «ب» محققاً 91.90 نقطة، تلاه «أم خالد» لأحمد حمد المطلعي اليماحي، وحقق 91.50 نقطة، فيما جاء ثالثاً «أم أو زين» لعتيبة حمد خلف العتيبة، وحصل على 91.30 نقطة.

أما صدارة القسم «ج» لفئة الأمهار عمر سنة، فقد كانت من نصيب «جلمود الفراس» لمربط الفراس الذي حصد المركز الأول برصيد 91.20 نقطة، وحل ثانياً «أيه دي جرناس» لفيصل عبدالله الشحي، وحصل على 90.80 نقطة، فيما جاء ثالثاً «أيه أل آر ماجيك» ليوسف محمد الرشيد، وسجل 90.60 نقطة.

وأحرز«داني الزبير» لجميلة محمد الرشيد، المركز الأول في شوط الأمهار عمر سنتين القسم «أ»، وحقق 92.10 نقطة، وتلاه «جراح الفراس» لمربط الفراس، وحصل على 91.30 نقطة، وجاء ثالثاً «جاد الزبير» لمربط علفا، ونال 91.00 نقطة.

واختتم الفعاليات المهر «جيه زلزال» لمربط الريماس، عندما تصدر آخر الأشواط المخصص للأمهار عمر 3 سنوات، محققاً 91.70 نقطة، تاركاً المركز الثاني للمهر «جيه أس السلطان» لفيجنيش كوناتهاو، وحصل على 91.30 نقطة، فيما حل ثالثاً «دي صفوف» لمربط البزوم، وحقق 91.10 نقطة.

من جانبه، عبر أحمد الزعابي، مالك مربط رأس الخيمة، عن شكره وتقديره لجمعية الإمارات للخيول العربية على دعمها واهتمامها بالمرابط الخاصة، وقال: «البطولة حققت كل أهدافها، وأكدت المستويات العالية التي تتمتع بها خيول المرابط الخاصة، بفضل دعم أصحاب السمو الشيوخ، وتشجيعهم المستمر للملاك والمربين».