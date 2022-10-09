أبوظبي تستضيف «الكونجرس الآسيوي» لهوكي الجليد 21 أكتوبر

أبوظبي (وام)

يعقد الاتحاد الآسيوي لهوكي الجليد اجتماعه الدوري لهذا العام في أبوظبي، في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري، بمشاركة 27 دولة، وذلك لمناقشة أجندة الموسم الرياضي الآسيوي من بطولات، ومعسكرات وفعاليات رياضية أخرى تتوافق مع متطلبات أجندة الاتحادين الآسيوي والدولي للعبة، فضلاً عن مناقشة واستعراض أهم التحديات التي تواجه اللعبة ووضع الحلول والمقترحات المناسبة لها.

ويشارك في الاجتماع عدد من الدول العربية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي، منها سلطنة عمان والكويت وقطر ولبنان، إضافة إلى باقي دول آسيا وأبرزها ماليزيا واندونيسيا والفلبين ونيبال وتايلاند.

ومن المقرر حضور كلاً من أيفاز عماروكوف رئيس الاتحاد الآسيوي لهوكي الجليد، وهارلد سبرنجفيلد مدير مكتب التطوير الآسيوي ورؤساء الوفود المشاركة .

وقال هامل أحمد القبيسي نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، إن اختيار الاتحاد الآسيوي لأبوظبي لتكون المكان الأمثل لعقد الاجتماع لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة وجود مقر المكتب الآسيوي في العاصمة أبوظبي، إضافة إلى ما تتمتع به عاصمة الإمارات من بنية تحتية رياضية وسياحية مميزة تجعلها دائما محطاً للأنظار، ومكاناً جاذباً للفعاليات والمؤتمرات والأحداث الرياضية الآسيوية والدولية.

وأضاف القبيسي: الإمارات أول دولة عربية حصلت على العضوية الكاملة في الاتحاد الدولي لرياضة هوكي الجليد، وبالتالي فهي رائدة في اللعبة على المستوى الإقليمي والدولي، وما يعزز مكانتها لاستضافة اجتماع الاتحاد الآسيوي هو التواجد بفعالية في المحافل الدولية الرياضية سواءً في البطولات أو الاجتماعات، ومبادراتها الدائمة لتطوير اللعبة على المستويين الآسيوي والدولي.

وأضاف القبيسي أن ما حققته الإمارات من إنجازات رياضية في الفترة الماضية، وأخرها إحراز كاس العالم لهوكي الجليد "المستوى الثالث" في شهر أبريل الماضي، والميدالية الذهبية في دورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت يجعلها دائماً في دائرة الضوء.

ويشارك منتخبنا الوطني لهوكي الجليد بشكل سنوي في بطولة كأس العالم لهوكي الجليد "المستوى الثالث"، وفي بطولة الألعاب الشتوية الآسيوية كل 4 سنوات، إضافة إلى مشاركة منتخبنا الوطني لسيدات هوكي الجليد في بطولة التحدي الآسيوي سنوياً منذ 2013، وكذلك مشاركة منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 عاماً في بطولة التحدي الآسيوية السنوية.