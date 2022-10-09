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الرياضي

بورجوس يحطم رقم برشلونة القياسي

بورجوس يحطم رقم برشلونة القياسي
9 أكتوبر 2022 15:00

مراد المصري (دبي)
واصل فريق بورجوس مسيرته التاريخية هذا الموسم، بعدما وصل للمباراة التاسعة «810 دقائق» دون استقبال أي هدف في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على ديبورتيفو ألافيس المتصدر بثلاثية ليلة أمس، ليتقدم إلى المركز الخامس برصيد 15 نقطة.
خوسيه كارو حارس مرمى بورجوس بالدقائق الـ 810 حطم الرقم القياسي لأطول فترة يحافظ فيها حارس مرمى على نظافة شباكه في تاريخ كرة القدم الإسبانية للمحترفين الليجا «دوري الدرجة الأولى والثانية»، متجاوزاً رقم كلاوديو برافو مع برشلونة الذي وصل إلى 755 دقيقة في موسم 2014 - 2015، حيث احتفل النادي على شاشته في البداية عندما وصل الحارس إلى 756 دقيقة دون استقبال أي هدف ودخوله تاريخ الكرة الإسبانية، ثم أكمل الفريق مسيرته حتى صافرة النهاية ليرفع إجمالي سجله القياسي إلى 810 دقائق قابلة للزيادة.
بورجوس تبلغ ميزانيته 6.3 مليون يورو فقط هذا الموسم وتبلغ سعة ملعبه 12 ألف متفرج تقريباً، لكنه يسير بخطى ثابتة لتحقيق معجزة في حال تمكن من تعزيز هذا السجل الدفاعي القياسي، وربما الصعود لأول مرة في تاريخه إلى دوري الدرجة الأولى.

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