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الرياضي

كلوب يدعم صلاح

كلوب يدعم صلاح
9 أكتوبر 2022 13:51

لندن (رويترز) 
قال يورجن كلوب مدرب ليفربول، إنه يأمل في استعادة المهاجم محمد صلاح براعته التهديفية قريباً، بعد بداية بطيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ولم يرتق صلاح، الذي سجل 23 هدفاً في الدوري في الموسم الماضي ليتقاسم جائزة هداف المسابقة مع سون هيونج- مين، إلى مستواه في الموسم الماضي حتى الآن وأحرز هدفين فقط بالدوري.
وأوضح كلوب أن قلة أهداف النجم المصري لا تتعلق بغياب الرغبة، مضيفاً أنه ليس من العدل مقارنته بمهاجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند الذي أحرز هدفه 15 بالدوري هذا الموسم أمس السبت.
وأبلغ المدرب الألماني الصحفيين قبل زيارة إلى أرسنال: «أعتقد أن موقف صلاح هو موقفنا جميعاً وأتمنى أن نقترب من تدفق الأهداف، هل هذا موسمه حتى الآن؟ لا، مثلنا جميعاً».
وتابع «لا يمكن لأحد في العالم استيعاب موقف هالاند حالياً، من الجنون ما يفعله، إنه لاعب استثنائي في فريق استثنائي ولا أعتقد أنه يجب مقارنته الآن بأي لاعب آخر. يريد صلاح تسجيل الأهداف بالتأكيد بشغف كامل، هذا لن يتغير، بعد 20 عاماً سيمتلك نفس النهم».
ويحتل ليفربول المركز العاشر بعد أن جمع عشر نقاط فقط من سبع مباريات قبل أن يحل ضيفاً على المتصدر أرسنال اليوم الأحد. 

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