علي حمد يُشارك في ورشة «حكام النخبة الآسيوية»

أبوظبي (الاتحاد)

شارك علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عضو لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في ورشة عمل مكتشفي حكام النخبة الأسيوية، التي نظمتها إدارة الحكام في الاتحاد الآسيوي مؤخرًا عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج إدارة الحكام في الاتحاد القاري، الذي يهدف لأكتشاف الحكام الدوليين المميزين على مستوى القارة الآسيوية، وترشيحهم لقائمة حكام النخبة الآسيوية، على أن يخضع جميع الحكام المرشحين لمتابعة فنية دقيقة ستحدد إمكانية ضمهم لقائمة النخبة أو عدمه.

وقال علي حمد البدواوي عضو لجنة الحكام الآسيوية: برنامج مكتشفي الحكام النخبة تم تنفيذه منذ سنوات، ويضم فريق العمل نخبة من الحكام الدوليين السابقين، الذين أداروا العديد من المباريات القارية والدولية، وتتمثل مسؤولياتهم ومهامهم في عملية رصد وانتقاء الحكام الدوليين المميزين في جميع الاتحادات الوطنية على مستوى القارة الآسيوية.

وتابع علي حمد: بعد عملية الانتقاء يتم متابعة كل حكم كرة قدم على حدة من خلال أحد كشافي البرنامج، والذي سيقوم بدوره بعملية تقييم الأداء الفني للحكم وإدارته لتلك المباريات، والوقوف على قدرته على اتخاذ القرارات الصحيحة والتصرف المثالي خلال مواقف المباريات بشكل عام وفي الحالات التحكيمية الصعبة بشكل خاص.

وأضاف أن البرنامج يُعد أحد أهم البرامج التي تخدم منظومة التحكيم الآسيوية، لدوره الكبير في زيادة قاعدة حكام النخبة في آسيا، وتحرص اللجنة وإدارة الحكام في الاتحاد القاري على وجود أفضل حكام كرة القدم لإدارة جميع المسابقات التي تٌقام تحت مظلة الاتحاد الآسيوي.