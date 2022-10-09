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الرياضي

رباعية لـ«خيول الإمارات» في نيوماركت

رباعية لـ«خيول الإمارات» في نيوماركت
9 أكتوبر 2022 11:30

محمد حسن (دبي)
واصلت خيول الإمارات تألقها في ثاني أيام مهرجان «دبي لأبطال المستقبل» بمضمار نيوماركت البريطاني وحققت أربعة انتصارات، ثلاثة منها لفريق جودلفين بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك، وفوز واحد لمصلحة شادويل.
وافتتح انتصارات جودلفين الجواد «فلاينج أونورس»، عندما انتزع لقب أول أشواط الحفل سباق جودلفين فلاين ستارت زيتلاند ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 2000 متر.
وأضاف «سيلفر نوت» الفوز الثاني لخيول جودلفين بعد أن انتزع لقب تحدي أوتوم ستيكس للفئة الثالثة لخيول السنتين على مسافة الميل مضيفاً الفوز الثالث في مسيرته.
وأكمل المهر «ديزرت أوردر» ثلاثية الفريق الأزرق بعد ان فاز بجدارة واستحقاق في تو دارن هوت نيرسري هانديكاب لمسافة 1400 متر، حيث تغلب ابن «دباوي» على رفيقه في الإسطبل والشعار «مودرن دانسر» بفارق رقبة.
وأضاف مهر شادويل «ألف ليلة» بإشراف بوروز وقيادة جيم كرولي، الفوز الرابع لخيول الإمارات في الأمسية عندما حلق بلقب سباق مسار دارلي ستيكس للفئة الثالثة على مسافة 1800 متر في آخر أشواط حفل مهرجان دبي لأبطال المستقبل.

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