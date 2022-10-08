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جريجوري يقود «النواخذة»

جريجوري يقود «النواخذة»
9 أكتوبر 2022 02:05

فيصل النقبي (دبا)

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أعلنت إدارة دبا تعاقدها مع المدرب الفرنسي جريجوري، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفاً للمدرب الصربي زوران، الذي تمت إقالته على خلفية النتائج السلبية الأخيرة للفريق.
 وألقت الخسارة الرابعة على التوالي لـ«النواخذة» بظلالها على قرار الإدارة بإقالة زوران، وتوجيه الشكر له على ما قدمه للفريق، خاصة في صعوده الأخير، حيث ساهم كمدرب للفريق في تأهل الفريق السادس لدوري المحترفين.
 يذكر أن جريجوري كان لاعباً بالدوري الإماراتي، قبل أن يتوجه لمجال التدريب، حيث درب نادي الوحدة في الموسم الماضي وقاده إلى «وصافة الدوري».

جريجوري
النواخذة
زوران
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