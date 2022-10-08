«سوبر اليد».. «الملك» يتحدى «الفرسان»

رضا سليم (دبي)

تتجه أنظار عشاق كرة اليد إلى صالة الوصل، مساء اليوم، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريقي الشارقة وشباب الأهلي على كأس السوبر للرجال، حيث يتأهل الفائز من المواجهة للعب في السوبر الإماراتي البحريني، حيث يلتقي البطل مع بطل السوبر البحريني يوم 29 أكتوبر الجاري بالبحرين.

ويدخل الملك المباراة بصفته بطلاً للدوري وكأس رئيس الدولة في الموسم الماضي، وفي المقابل يلعب الفرسان بصفته وصيف كأس رئيس الدولة حسب لوائح اتحاد اللعبة.

وينحاز تاريخ البطولة للشرقاوية، حيث فاز الفريق بـ4 نسخ متتالية مواسم 2017-2018 و2018-2019 و2019-2020، فيما ألغيت نسخة 2020-2021 بسبب جائحة «كورونا»، وعاد الملك ليفوز بالنسخة الأخيرة موسم 2021-2022، عندما تغلب على فريق الجزيرة في حين كان فخر أبوظبي قد فاز بأول نسخة موسم 2016-2017.

وتختلف المواجهة بين الغريمين هذه المرة، رغم وجود الشارقة وشباب الأهلي دائماً في نهائيات جميع البطولات في السنوات الأخيرة، وبعدما كانت السيطرة للفرسان انتقلت في المواسم الأخيرة لمصلحة الملك، الذي فاز بجميع بطولات الرجال في الموسم الماضي.

تُعد أوراق الفريقين مكشوفة خاصة بعد أن لعب الشارقة في بطولة الأندية العربية الأخيرة في تونس، والتي كانت تمثل الإعداد الأقوى للفريق الذي حصل على المركز الخامس، كما لعب أمام مليحة في كأس الإمارات، فيما شارك الفرسان في مباريات الكأس وبعدها خرج الفريق في معسكر بالبحرين وخاض عدداً من المباريات الودية هناك، وهو ما يؤكد جاهزية الفريقين للبطولة الأولى هذا الموسم.

يدخل الشارقة بقيادة مدربهم الجزائري سفيان حيواني المواجهة بالأوراق نفسها، حيث يعتمد على مصباح الصانعي ومحمود فايز وزهير نايم بجانب مجموعة اللاعبين المواطنين من أصحاب الخبرة، وأبرزهم الحارس الدولي محمد إسماعيل وأحمد هلال وأحمد عبدالله ومحمد عبدالله وإبراهيم القرص وطارق شاهين ورحمة غالب وضاحي محمد.

في المقابل، لجأ شباب الأهلي بقيادة المدرب كمال عقاب إلى تغيير اللاعبين الأجانب، حيث ضم المصري عمر ياسين بجانب الجزائري عبدالقادر رحيم في فئة اللاعب المقيم، والعُماني حسن البلوشي من أبناء المواطنات، بجانب مجموعة اللاعبين الحاليين بالفريق يتقدمهم وحيد مراد وعيسى البناي والحارس عبدالرحمن خميس ويوسف بلال وعبدالله طرار ومحمد جمعة ومحمد يوسف ومرزوق أحمد وسلطان سعيد.