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الرياضي

30 متحدثاً يقدمون «روشتة اللياقة» في «ميفت برو»

30 متحدثاً يقدمون «روشتة اللياقة» في «ميفت برو»
9 أكتوبر 2022 02:05

دبي (الاتحاد)

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اختتمت فعاليات مؤتمر ومعرض «ميفت برو» للياقة والصحة البدنية، الذي أقيم بدعم مجلس دبي الرياضي على مدار ثلاثة أيام بمدينة دبي للإعلام وشارك فيه أكثر من 1700 مدرب لياقة بدنية من داخل وخارج الدولة، وتم خلاله تنظيم 72 جلسة ومحاضرة وورشة عمل تناولت عدة موضوعات في مختلف المجالات الرياضية.
وشهد المعرض مشاركة واسعة من مدربي اللياقة البدنية والمختصين في قطاع اللياقة البدنية والتغذية الصحية وإنتاج المعدات الرياضية وحتى في مجال تطوير الشخصية من 34 دولة ومن مختلف القارات، بالإضافة إلى طلبة المدارس ومنتسبي الأكاديميات الرياضية، كما شهد تنظيم أول منهج رياضي باللغة العربية لمنح شهادات معتمدة عالمياً ودعم الرياضيين المحترفين العرب، بما في ذلك محاضرات باللغة العربي من مدربين عرب وعالميين، كما تم تخصيص جلسات لرياضة المرأة.
وقدم أكثر من 30 متحدثاً من أفضل المحاضرين في مجال اللياقة والصحة البدنية في العالم محاضرات متنوعة في مختلف التخصصات الرياضية، ومن أبرز المتحدثين جوزيه تيكسيرا نائب الرئيس وعضو مجلس المديرين في الاتحاد الدولي للياقة والصحة البدنية، توم أوتون رئيس ومؤسس مجموعة كرييت ومتحدث في تيد إكس، وبيتر تورنر وبيت كوهين القادم خصيصاً من المملكة المتحدة.

اللياقة البدنية
مجلس دبي الرياضي
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