الأحد 9 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أتلانتا يجدد فوزه على ميلووكي في أبوظبي

أتلانتا يجدد فوزه على ميلووكي في أبوظبي
8 أكتوبر 2022 23:34

أبوظبي (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
بعد عامين من التوقف.. أبوظبي تعيد نبض «العالمية» إلى «السلة الأميركية»
أتلانتا يفوز على ميلووكي في «تمهيدي سلة اميريكا» بأبوظبي

جدد أتلانتا هوكس فوزه على ميلووكي باكس 118-109، في صالة "الاتحاد ارينا" في ثاني مباراة تحضيرية للفريقين في أبوظبي، ضمن الموسم الجديد لدوري السلة الأميركي للمحترفين "أن بي أيه".
وكان هوكس الذي أحرز لقبه الوحيد في دوري المحترفين عام 1958، فاز على باكس بطل 2021 الخميس 123-113.
وأقيمت المباراتان في أبوظبي كجزء من شراكة لسنوات بين الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.
وتم تحديد بلدين للمباريات التحضيرية هما الإمارات واليابان، بينما ستستضيف باريس ومكسيكو سيتي مباريات ضمن الموسم العادي.
وخاضت فرق أن بي آيه أكثر من 200 مباراة في أكثر من 20 دولة خارج المدن الأميركية والكندية منذ عام 1978.
وعلى عكس التكافؤ الذي كان حاضراً في معظم فترات المباراة الأولى، اختلف الحال في الثانية بعدما لجأ مدرب ميلووكي إلى إراحة معظم نجومه في الشوط الأول يتقدمهم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، الذي شارك في الشوط الثاني لمدة 10 دقائق وسجل 4 نقاط.
واستغل تراي يونج هذا الغياب بأفضل طريقة، ليقود فريقه إلى إنهاء الشوط الأول 63- 55، بعدما سجل 31 نقطة في 20 دقيقة لعبها، قبل أن يريحه المدرب في الشوط الثاني.
وما عدا الربع الأول الذي انتهى لصالح ميلووكي 25-24، هيمن أتلانتا على الأرباع الأخرى، ووصل الفارق في الشوط الثالث الى 21 نقطة (96-75).
وسجل دياندريه هانتر 21 نقطة واي جاي جريفين (13) في صفوف اتلانتا.
وكان ليندل ويجينتون أفضل مسجل في صفوف ميلووكي (16 نقطة) وبوبي بورتيس (15).
وقال جريفين بعد المباراة: "التجربة رائعة، كان كل شيء رائعاً في أبوظبي".
وتابع: "مستوانا في المباراتين مع ميلووكي كانت تتويجاً لتحضيراتنا الجيدة لبداية الموسم".

 

دوري السلة الأميركي للمحترفين
أتلانتا في أبوظبي
ميلووكي باكس
آخر الأخبار
الإمارات خالية من مجموعات «الكلوروفلوروكربون» المستنزفة للأوزون
الإمارات
الإمارات خالية من مجموعات «الكلوروفلوروكربون» المستنزفة للأوزون
اليوم 02:07
الرئيس التنفيذي لـ«هورايزون» لـ«الاتحاد»: نمتلك أسطول طائرات مزودة بأحدث أجهزة الملاحة
الإمارات
الرئيس التنفيذي لـ«هورايزون» لـ«الاتحاد»: نمتلك أسطول طائرات مزودة بأحدث أجهزة الملاحة
اليوم 02:07
غدا.. انطلاق فعاليات «آيسنار أبوظبي 2022»
الإمارات
غدا.. انطلاق فعاليات «آيسنار أبوظبي 2022»
اليوم 02:07
هوية جديدة لـ«طوارئ وأزمات أبوظبي»
الإمارات
هوية جديدة لـ«طوارئ وأزمات أبوظبي»
اليوم 02:07
«موارد رأس الخيمة»: تخريج 17 مهندساً مواطناً وإعدادهم لسوق العمل
الإمارات
«موارد رأس الخيمة»: تخريج 17 مهندساً مواطناً وإعدادهم لسوق العمل
اليوم 02:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©