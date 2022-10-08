أتلانتا يجدد فوزه على ميلووكي في أبوظبي

أبوظبي (أ ف ب)

جدد أتلانتا هوكس فوزه على ميلووكي باكس 118-109، في صالة "الاتحاد ارينا" في ثاني مباراة تحضيرية للفريقين في أبوظبي، ضمن الموسم الجديد لدوري السلة الأميركي للمحترفين "أن بي أيه".

وكان هوكس الذي أحرز لقبه الوحيد في دوري المحترفين عام 1958، فاز على باكس بطل 2021 الخميس 123-113.

وأقيمت المباراتان في أبوظبي كجزء من شراكة لسنوات بين الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وتم تحديد بلدين للمباريات التحضيرية هما الإمارات واليابان، بينما ستستضيف باريس ومكسيكو سيتي مباريات ضمن الموسم العادي.

وخاضت فرق أن بي آيه أكثر من 200 مباراة في أكثر من 20 دولة خارج المدن الأميركية والكندية منذ عام 1978.

وعلى عكس التكافؤ الذي كان حاضراً في معظم فترات المباراة الأولى، اختلف الحال في الثانية بعدما لجأ مدرب ميلووكي إلى إراحة معظم نجومه في الشوط الأول يتقدمهم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، الذي شارك في الشوط الثاني لمدة 10 دقائق وسجل 4 نقاط.

واستغل تراي يونج هذا الغياب بأفضل طريقة، ليقود فريقه إلى إنهاء الشوط الأول 63- 55، بعدما سجل 31 نقطة في 20 دقيقة لعبها، قبل أن يريحه المدرب في الشوط الثاني.

وما عدا الربع الأول الذي انتهى لصالح ميلووكي 25-24، هيمن أتلانتا على الأرباع الأخرى، ووصل الفارق في الشوط الثالث الى 21 نقطة (96-75).

وسجل دياندريه هانتر 21 نقطة واي جاي جريفين (13) في صفوف اتلانتا.

وكان ليندل ويجينتون أفضل مسجل في صفوف ميلووكي (16 نقطة) وبوبي بورتيس (15).

وقال جريفين بعد المباراة: "التجربة رائعة، كان كل شيء رائعاً في أبوظبي".

وتابع: "مستوانا في المباراتين مع ميلووكي كانت تتويجاً لتحضيراتنا الجيدة لبداية الموسم".