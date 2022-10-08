سيتي يهزم ساوثهامبتون برباعية ويتصدر «البريميرليج»

لندن (د ب أ)

قاد النرويجي إيرلينج هالاند فريقه مانشستر سيتي للفوز على ساوثهامبتون 4-0 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة من المسابقة.

وشهدت هذه الجولة أيضاً فوز تشيلسي على وولفرهامبتون 3-0، ونيوكاسل على برينتفورد 5-1، وبورنموث على ليستر سيتي 2-1.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله جواو كانسيلو في الدقيقة 20، وأضاف فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة 32، ثم سجل رياض محرز الهدف الثالث في الدقيقة 49 قبل أن يضيف هالاند الهدف الرابع في الدقيقة 65. ورفع هالاند رصيد أهدافه مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي إلى 15 هدفاً، ليعزز صدارته لقائمة الهدافين.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتاً، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند سبع نقاط في المركز السادس عشر، ويتقدم سيتي بنقطتين على أرسنال الذي يواجه ضيفه ليفربول غداً «الأحد».