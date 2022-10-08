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الجزيرة الحمراء يستعيد توازنه في «الأولى» بـ «رباعية»

الجزيرة الحمراء يستعيد توازنه في «الأولى» بـ «رباعية»
8 أكتوبر 2022 20:18

معتصم عبدالله (دبي)

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استعاد الجزيرة الحمراء توازنه في دوري الدرجة الأولى، بفوزه على ضيفه فرسان هسبانيا برباعية نظيفة ضمن الجولة الخامسة، والتي شهدت اليوم تعادل مسافي والذيد، والتعاون والرمس 1-1.
ورفع الجزيرة الحمراء العائد إلى سكة الانتصارات بعد تعثره في الجولة الماضية أمام الرمس 1-2، رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني «مؤقتاً»، فيما بقي فرسان هسبانيا في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.
وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة مسافي أمام ضيفه الذيد، وتقدم الحساني تامبورا بالهدف الأول للضيوف في الدقيقة 22، وأدرك عبدالله راشد التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 68، ورفع مسافي رصيده إلى 4 نقاط في المركز 13 مقابل 6 للذيد السابع.
وتكررت نتيجة التعادل 1- 1 في مباراة التعاون والرمس على ملعب الأول، وسجل التونسي سليم المنصف هدف التقدم للرمس في الدقيقة 31، وأدرك محمد الحمادي التعادل للتعاون في الدقيقة 36، ورفع التعاون رصيده إلى 5 نقاط في المركز الـ11، مقابل 8 للرمس الرابع.
وكانت الجولة انطلقت الجمعة بفوز بينونة على ضيفه سيتي 3-1، وتختتم الأحد بأربع مواجهات، يتصدرها اختبار العربي «المتصدر» أمام مضيفه الحمرية، ودبا الحصن «الوصيف» أمام ضيفه العروبة «السادس»، والفجيرة أمام حتا، وجلف أف سي الذي يستقبل الإمارات، فيما يغيب فريق نادي مصفوت.

دوري الدرجة الأولى
الجزيرة الحمراء
الذيد
مسافي
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