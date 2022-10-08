بداية مثالية لتشابي ألونسو مع ليفركوزن

برلين (أ ف ب)

حقق المدرب الإسباني تشابي ألونسو نجم ليفربول وبايرن ميونيخ سابقًا، بداية قوية على رأس الجهاز الفني لباير ليفركوزن بقيادته إلى فوز ساحق على ضيفه شالكه 4-صفر، السبت في المرحلة التاسعة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

واستلم ألونسو منصبه قبل 3 أيام فقط خلفًا للسويسري جيراردو سيوان، الذي دفع ثمن عدم فوزه في آخر 4 مباريات له في الدوري، قبل سقوطه أمام بورتو البرتغالي صفر-2 في دوري أبطال اوروبا الثلاثاء.

وتولى ألونسو تدريب الفريق الرديف لريال سوسييداد في منطقة الباسك مسقط رأسه لمدة ثلاث سنوات حتى مايو الماضي، وساهم بصعوده إلى الدرجة الثانية في إسبانيا للمرة الأولى منذ 60 عاماً، قبل أن يهبط في نهاية الموسم الماضي.

وبهذا الفوز وهو الثاني لليفركوزن هذا الموسم، خرج الفريق من منطقة الخطر مرحلياً، وبات في المركز الرابع عشر موقتاً برصيد 8 نقاط.

افتتح الفرنسي موسى ديابي التسجيل بتسديدة قوية في الدقيقة 38، ثم تلاعب الجناح الإنجليزي كالوم هادسون أودوي بلاعبين من شالكه، قبل أن يمرر كرة عرضية باتجاه ديابي ومنه إلى الهولندي جيريمي فريمبونج ليتابعها الأخير داخل الشباك (41).

وأضاف فريمبونج هدفه الثاني الشخصي له والثالث لفريقه (51)، قبل أن يختتم البرازيلي باولينيو مهرجان الأهداف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وألحق بوخوم صاحب المركز الأخير، هزيمة قاسية بأينتراخت فرانكفورت بطل يوروبا ليج الموسم الماضي بثلاثية، ومنعه من اللحاق موقتاً بالمتصدرين أونيون برلين وفرايبورغ.

وانتهت مباراة ماينز مع ضيفه لايبزيج بالتعادل 1/ 1 وكذلك مواجهة أوجسبورج مع ضيفه فولفسبورج.