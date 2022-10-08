«الإمبراطور» يقبض على «الوصافة» برباعية «الفارس»

معتصم عبدالله (دبي)

قبض الوصل بفوزه العريض على ضيفه الظفرة 4-0 على ملعب «زعبيل» ضمن الجولة الخامسة، على «وصافة» ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة بالتساوي مع الجزيرة، وبفارق نقطتين خلف الشارقة «المتصدر» قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في قمة «الجولة السادسة» الأحد المقبل على ملعب «الملك» بالإمارة الباسمة.

وشهدت مواجهة الوصل والظفرة، احتفال علي صالح نجم «الأصفر» بمباراته الـ 100 في الدوري على مدار 8 مواسم من 2015- 2016 وحتى 2022- 2023، في الوقت الذي احتفل فيه «العائد» فابيو ليما بتسجيله «الهاتريك» الثامن في الدوري.

واستهل «الإمبراطور» الذي احتفل بالفوز الأول على ملعبه في الموسم الحالي، المواجهة أمام ضيفه «فارس الظفرة»، بشكل مثالي بعدما نجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 21 من رأسية المدافع المغربي سفيان بوفتيني والذي استفاد من ضربة ركنية نفذها علي صالح، وحولها بوفتيني بنجاح داخل الشباك محتفلاً بأول أهدافه بقميص الوصل.

وأنهى الوصل الشوط الأول بأفضلية التقدم بهدفين، بعدما سجل فابيو ليما العائد للمشاركة مع فريقه بعد غيابه عن مباراة الجولة الماضية أمام النصر في «الديربي» بداعي الإصابة، الهدف الثاني من ركلة حرة في الدقيقة 42، وهو الهدف الثالث لليما من ضربة حرة في الدوري بعد هدفيه أمام الظفرة والإمارات موسم 2015- 2016.

وأكد «الأصفر» على تفوقه أمام «فارس الظفرة» مع بداية الشوط الثاني، بعدما أضاف «المتألق» فابيو ليما هدفه الشخصي الثاني في والثالث لفريقه في الدقيقة 47، مترجماً التمريرة البينية الذكية لزميله سياكا سيديبي، وعاد بعدها اللاعب نفسه ليحتفل بـ «الهاتريك» الثامن في مشواره في الدوري حينما سجل هدفه الشخصي الثالث، والرابع لفريقه في في الدقيقة 52 من رأسية متقنة.

وعزز «هاتريك» فابيو ليما أفضليته في المواجهات أمام الظفرة، بعدما رفع رصيده إلى 12 هدفاً كأفضل هداف في مواجهات الفريقين، قبل استبداله في الدقيقة 63 مقابل دخول عمر عبدالرحمن.

وحافظ الوصل بفضل الفوز الـ 12 في تاريخ المواجهات أمام الظفرة، على أطول سلسلة عدم خسارة أمام منافس في دوري المحترفين للمباراة السادسة على التوالي، بالفوز في 4 والتعادل في مباراتين.