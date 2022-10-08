الأحد 9 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

وداع ياباني لـ «فيتيل»

وداع ياباني لـ «فيتيل»
8 أكتوبر 2022 21:00

سوزوكا (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«جمارك دبي» تنظم ورشة للتوعية بحماية العلامات التجارية اليابانية
الإمارات تدعو كوريا الشمالية إلى تغليب الدبلوماسية

 تلقى الألماني سيباستيان فيتيل الفائز أربع مرات من قبل بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، وداعاً مؤثراً من قبل الجماهير اليابانية، قبل خوض النسخة الأخيرة من سباقه المفضل في اليابان غداً الأحد.
وجرى إضاءة مدرج كامل تقريباً بمئات الألوان الخضراء الصغيرة، التي تمثل لون فريق أستون مارتن، خلال فترة الظلام أثناء التجربة الرسمية لسباق جائزة اليابان الكبرى اليوم السبت، وتوجه فيتيل بعدها لتحية الجماهير اليابانية.
وتحدث فيتيل ببعض الكلمات اليابانية، لترد الجماهير بموجة من التصفيق.
وقال فيتيل: "شكرا لكم على السنوات الرائعة، أنتم الأفضل، حزين لأنني سأترككم الآن".
وأعلن فيتيل أنه سيعتزل فورمولا1 عقب نهاية الموسم الحالي، علماً بأنه فاز بلقب سباق اليابان أربع مرات من قبل، من بينها فوزه في عام 2011، حينما حصد لقبه الثاني من أصل أربعة ألقاب متتالية في بطولة العالم.
وحل فيتيل في المركز التاسع خلال التجربة الرسمية ولوح للجماهير اليابانية خلال واحدة من اللفات التي قام بها.
وأشار السائق الألماني: "شكراً لكم، سأفتقد هذا المكان، هذه الحلبة أفضل بكثير من الحلبات الأخرى، ولكن علينا غداً حصد بعض النقاط".
وقال فتيل باللغة اليابانية "أريجاتو جوزايماسو سوزوكا أي "شكراً سوزوكا".

 

سيباستيان فيتيل
فورمولا 1
اليابان
آخر الأخبار
الإمارات خالية من مجموعات «الكلوروفلوروكربون» المستنزفة للأوزون
الإمارات
الإمارات خالية من مجموعات «الكلوروفلوروكربون» المستنزفة للأوزون
اليوم 02:07
الرئيس التنفيذي لـ«هورايزون» لـ«الاتحاد»: نمتلك أسطول طائرات مزودة بأحدث أجهزة الملاحة
الإمارات
الرئيس التنفيذي لـ«هورايزون» لـ«الاتحاد»: نمتلك أسطول طائرات مزودة بأحدث أجهزة الملاحة
اليوم 02:07
غدا.. انطلاق فعاليات «آيسنار أبوظبي 2022»
الإمارات
غدا.. انطلاق فعاليات «آيسنار أبوظبي 2022»
اليوم 02:07
هوية جديدة لـ«طوارئ وأزمات أبوظبي»
الإمارات
هوية جديدة لـ«طوارئ وأزمات أبوظبي»
اليوم 02:07
«موارد رأس الخيمة»: تخريج 17 مهندساً مواطناً وإعدادهم لسوق العمل
الإمارات
«موارد رأس الخيمة»: تخريج 17 مهندساً مواطناً وإعدادهم لسوق العمل
اليوم 02:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©