وداع ياباني لـ «فيتيل»

سوزوكا (د ب أ)

تلقى الألماني سيباستيان فيتيل الفائز أربع مرات من قبل بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، وداعاً مؤثراً من قبل الجماهير اليابانية، قبل خوض النسخة الأخيرة من سباقه المفضل في اليابان غداً الأحد.

وجرى إضاءة مدرج كامل تقريباً بمئات الألوان الخضراء الصغيرة، التي تمثل لون فريق أستون مارتن، خلال فترة الظلام أثناء التجربة الرسمية لسباق جائزة اليابان الكبرى اليوم السبت، وتوجه فيتيل بعدها لتحية الجماهير اليابانية.

وتحدث فيتيل ببعض الكلمات اليابانية، لترد الجماهير بموجة من التصفيق.

وقال فيتيل: "شكرا لكم على السنوات الرائعة، أنتم الأفضل، حزين لأنني سأترككم الآن".

وأعلن فيتيل أنه سيعتزل فورمولا1 عقب نهاية الموسم الحالي، علماً بأنه فاز بلقب سباق اليابان أربع مرات من قبل، من بينها فوزه في عام 2011، حينما حصد لقبه الثاني من أصل أربعة ألقاب متتالية في بطولة العالم.

وحل فيتيل في المركز التاسع خلال التجربة الرسمية ولوح للجماهير اليابانية خلال واحدة من اللفات التي قام بها.

وأشار السائق الألماني: "شكراً لكم، سأفتقد هذا المكان، هذه الحلبة أفضل بكثير من الحلبات الأخرى، ولكن علينا غداً حصد بعض النقاط".

وقال فتيل باللغة اليابانية "أريجاتو جوزايماسو سوزوكا أي "شكراً سوزوكا".