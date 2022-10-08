«كيه ليالي» أجمل الأفراس باليوم الثاني لـ«المرابط الخاصة»

أبوظبي (وام)

تواصلت، ظهر أمس، بالصالة الكبرى لأكاديمية بوذيب بمنطقة الختم بأبوظبي، فعاليات البطولة الوطنية لجمعية الإمارات "المرابط الخاصة" 2022، التي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وتألقت خيول خالد خليفة ضحى الكعبي، بعد تحقيقها ثنائية خلال الأشواط التأهيلية، بالإضافة إلى تحقيق الفرس "كيه ليالي" لأعلى معدل خلال المنافسات بلغ 92.20 نقطة، وجاء تفوقها بعد تصدرها لفئة الأفراس عمر 4-6 سنوات القسم "ب".

وتلتها في المركز الثاني "أف أيه أم بنت رشيم" لحمد محمد حسونة الحبسي، التي حققت 92.10 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث "زمردة بابل" لمربط بابل، وحصلت على 91.60 نقطة.

وكانت انطلاقة المنافسات بشوط فئة المهرات عمر 3 سنوات الذي تصدرته "أيه دي نور" لحمد عدنان الشحي محققة 91.60 نقطة، وجاءت في المركز الثاني "دلال الباهية" لمربط الريماس، وحصلت على 90.80 نقطة، فيما ذهب المركز الثالث إلى "عريب الهواجر" لمحسن حسين عمارة التي نالت 90.50 نقطة.

وتصدرت "هلهولة الهواجر" لعليان الهاجري، شوط الأفراس عمر 4-6 سنوات "أ"، وسجلت 91.50 نقطة، تلتها في المركز الثاني "أيه دي ليالي" لهند عدنان عبدالله الشحي، التي حصدت 91.40 نقطة، فيما جاءت في المركز الثالث "جيه أس رنيم" لمربط الجواهر، وحققت 90.90 نقطة.

وأكملت "دي جراشيب" الثنائية لخيول خالد خليفة ضحى الكعبي، عندما حصدت المركز الأول في شوط الأفراس عمر 4-6 سنوات القسم "ج"، مسجلة 91.70 نقطة، وجاءت في المركز الثاني "دي هندسة" لمحمد سلمان شودري علي، وحصلت على 91.60 نقطة، فيما نالت المركز الثالث "ميمونة بابل" لمربط بابل، برصيد 91.30 نقطة.

وأحرزت "دي غنيمة" لمربط الجواهر، المركز الأول في شوط الأفراس عمر 7 سنوت وما فوق "أ"، وحققت 91.60 نقطة، تلتها في المركز الثاني "دي هلا" لخالد صديق آل خاجة برصيد 90.90 نقطة، بينما حلت في المركز الثالث "أميرة العالية" لمربط العالية، مسجلة 90.80 نقطة.

واختتمت "أوروبيسا" لمربط بتران، منافسات اليوم الثاني بتصدرها للشوط الأخير المخصص للأفراس عمر 7 سنوات وما فوق "ب" وحققت 91.90 نقطة، وجاءت ثانية "أس جي روضة" لمحمد هيثم الكندي التي سجلت 91.70 نقطة، وذهب المركز الثالث إلى "ع ج مهاوي" لمربط الريماس، وحصدت 91.50 نقطة.