ليلة تألق الرقم «7»

دبي (الاتحاد)

ظهر الرقم «7» متألقاً في قمة الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين بين الجزيرة والشارقة، حيث سجل أصحاب هذا الرقم 4 أهداف في المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3.

علي مبخوت مهاجم «فخر أبوظبي» سجل هدفين، وهز كايو لوكاس مهاجم «الملك» في الطرف الآخر شباك علي خصيف مرتين، في قمة جاءت ممتعة.



ويرتدي كل من مبخوت وكايو الرقم «7» الذي ظهر كثيراً في المباراة، ليس فقط بالتهديف، بل بالمستوى الرائع للاعبين، وربما تكون الأهداف الـ 4 للاعبين هي الأولى في ملاعبنا منذ انطلاق عصر الاحتراف في موسم 2008-2009، بأن يسجل صاحبا رقم واحد 4 أهداف في مباراة واحدة.

والثنائية التي سجلها علي مبخوت تحديداً جعلته ينطلق كثيراً للأمام ويؤكد أنه موهبة تهديفية عالمية، ولا غبار عليها، حيث نجح هذا الموهوب بعد أن هز شباك الملك مرتين في أن يسجل رقماً قياسياً جديداً في مشواره مع الفريق، بعدما وصل إلى الهدف رقم 190 في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين.

وبذلك أصبح علي مبخوت أول عربي يسجل 190 هدفاً مع نادٍ واحد على مر العصور، وذلك بحسب إحصائيات مركز «فوروارد سبورت»، المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين والأندية والإدارة الرياضية.

ورفع علي مبخوت رصيد أهدافه إلى 9 حتى الآن في مسابقة الدوري الإماراتي من خلال 5 مباريات خاضها مع الفريق، متصدراً قائمة الهدافين وبفارق هدفين مع التوجولي لابا كودجو لاعب العين صاحب رصيد الـ7 أهداف.

وفي المقابل، فإن كايو هو الآخر لديه سجل حافل مع الثنائيات في مبارياته على مدار احترافه، سواء مع الشارقة أو من قبل مع العين، ولكن مع «الزعيم» كان في دوري أبطال آسيا، وكذلك في الدوري الياباني بدايته مع الاحتراف.