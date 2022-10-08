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«الانضباط» تنظر «شكوى الديربي» بالمادة 7

«الانضباط» تنظر «شكوى الديربي» بالمادة 7
8 أكتوبر 2022 19:15

معتز الشامي (دبي)
كشفت مصادر باتحاد الكرة أن لائحة الانضباط، تمنح اللجنة أحقية نظر شكوى نادي النصر ضد الوصل، في الأحداث التي صدرت عن بعض جماهير الوصل عقب الديربي الذي جمع الفريقين، بالجولة الرابعة الأسبوع الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن وقوع الأحداث وتفاصيلها خارج ملعب المباراة لا يعني رفض الشكوى أو عدم نظرها، حتى لو لم يتم تضمينها في تقارير الحكم أو مراقب المباراة.
وكان الوصل قد تغلب على مضيفه النصر 2/ 1 في الجولة الرابعة، بينما قامت فئة من جماهير الوصل بإزالة شعار النصر ووضع علم الوصل بدلاً منه خارج الملعب، ما استدعى بإدارة النصر تقديم شكوى ضدهم.
ووفقاً لنفس المصدر، فإن لجنة الانضباط قبلت نظر الشكوى طبقاً للمادة 7، وقامت بتحويلها إلى نادي الوصل للرد عليها، على أن تصدر حكمها في الاجتماع المرتقب يوم 11 الجاري.
وتنص المادة 7 على أن اختصاص اللجنة يتعلق بالنظر في شكاوى الأندية واللاعبين والمسؤولين والروابط واللجان، أما عن خروج فئة من جماهير الوصل عن الروح الرياضية خارج ملعب المباراة، فيخص المادة 111 والتي تبدأ العقوبة فيها بلفت النظر، ثم الغرامة المالية من 10 إلى 100 ألف درهم، والمنع من الحضور الجماهيري ويبدأ بمباراة أو اثنتين إلى 4 مباريات أو أكثر، بحسب الجرم المرتكب ومدى تكراره.

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