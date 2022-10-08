رونالدو يدخل "المعركة الصامتة"!

معتز الشامي (دبي)

مع مرور 20 عامًا على تسجيل كريستيانو رونالدو أول أهدافه في مسيرته المهنية من أصل 699 هدفًا، رونالدو يقضي الأشهر الأربعة الماضية يناضل من أجل فرصة للعودة لسابق عهده مع اليونايتد، ولكن جريدة "التايمز" كشفت أزمة غير متوقعة يعيشها اللاعب.

وأفردت صحيفة "التايمز" البريطانية تقريراً مفصلاً، كشفت خلاله معاناة كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، مع مدرب الفريق إيريك تنهاج، وأكدت استياء اللاعب بشكل كبير من "عناد" مدرب اليونايتد وأساليبه التدريبية والتكتيكية التي لا تقنع "الدون" ولا تفيده بل بالعكس تسببت في نتائج كارثية.

وخلال الصيف الحالي دخل رونالدو "37 عاماً" في معركة "صامتة" مع إدارة اليونايتد، للانتقال لمحطة جديدة تمكنه من المشاركة في دوري الأبطال، ومنذ أزمة المشاركة في خسارة مباراة برينتفورد بداية الدوري، والحالة الفنية والبدنية للدون وصلت للحديث عن هل سيشارك منذ بدء اللقاء أم لا.

رونالدو ثالث أفضل هداف بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي ، ولكنه تعطل تماماً وتراجع بسبب أساليب تن هاج، ويكفي أنه رفض الدفع به أمام السيتي في المباراة التي شهدت خسارة كارثية للشياطين وبرر ذلك بأنه "يحترم تاريخ رونالدو ومسيرته لذلك لم يدفع به " .

وكشفت "التايمز" أن هناك خلافاً كبيراً بين الدون وتن هاج، على عكس ما يحاول المدرب الشاب أن يروجه بسبب شكوى اللاعب من طبيعة ونوعية التدريبات والتكتيك الذي يطبقه، وهو يعتقد أن اليونايتد سيكون أفضل إذا ما توقف إيريك عن تلك الأساليب التدريبية.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن رونالدو يعتبر تن هاج "عنيداً"، ومتشبثًا بشكل غير مفهوم بنفس أساليبه التي نجحت في أياكس الهولندي، لكنها في نفس الوقت تسبب هزائم كارثية في اليونايتد أمام برينتفورد وسيتي في أول 10 مباريات له مع يونايتد.

ويمتلك تن هاج عقلية صلبة فأسلوبه يعتمد على فلسفة إما "طريقتي" أو "الطريق السريع"، أي الاستبعاد من الفريق، وشددت الصحيفة على أن تن هاج يكرر خطأ اليوفي مع الدون الذي تحدث عنه مورينيو سابقاً عندما قال: "لقد اشتروا سلاحاً نووياً لا يعرفون كيفية استخدامه".

الصحيفة أكدت أن فرضية انتقال رونالدو لتشيلسي في يناير أو ربما الصيف المقبل، تبدو حاضرة خاصة بعد رحيل توخيل الذي عارض فكرة ضم اللاعب للبلوز، ولكن كل شيء سيتحدد عقب عودة رونالدو من كأس العالم نوفمبر المقبل.