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«شغب الملاعب» يثير المخاوف قبل «يورو 2024»

«شغب الملاعب» يثير المخاوف قبل «يورو 2024»
8 أكتوبر 2022 17:15

برلين (د ب أ) 

ينتاب محبي كرة القدم الألمانية الكثيرُ من المخاوف بشأن شغب المشجعين، الذي ربما يلقي بظلاله على استضافة البلاد نهائيات كأس الأمم الأوروبية المقبلة «يورو 2024». 

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وأشار جونتر إيه بيلز، الباحث في سلوكيات مشجعي كرة القدم، إلى «عودة أعمال شغب الملاعب».
وشهدت الملاعب عدداً من أعمال الشغب خلال مشاركات الأندية الألمانية في المنافسات الأوروبية مؤخراً، حيث يتعلق الأمر بمشجعي أندية يونيون برلين وكولون وآينتراخت فرانكفورت.
وأعرب بيرند نيوندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، خلال تصريحات أدلى بها لصحيفة «بيلد» الألمانية، اليوم السبت، عن إدانته للعنف الذي ربما يلقي بظلاله أيضاً على البطولة القارية التي تستضيفها ألمانيا في غضون عامين.
وقال نيوندورف: «من وجهة نظر ألمانيا، هذا يمثل مشكلة بالنسبة لبطولة «يورو 2024»، نريد الاحتفال بمهرجان كرة قدم مليء بالبهجة والسعادة».
وأضاف الباحث بيلز: «إننا نشهد عودة لشغب الملاعب، لاسيما مع زيارة الأشخاص للملاعب لتحقيق غرض وحيد وهو الخروج من أجل العنف»، مشيراً إلى أن هناك أيضاً صلات لهذه الأعمال مع الجماعات اليمينية ومشاهد ممارسة فنون الدفاع عن النفس.
أما مايكل إيسر، مدير القطاع الجنائي في مدينة كولونيا الألمانية، فقال لصحيفة «بيلد» إن المشجعين (الألتراس) طوروا شبكاتهم الدولية بشكل كبير، وفي ظل التنظيم الذي يتمتعون به فإنه «يجب أن نرى مع المدعين ما إذا كانوا منظمات إجرامية أم لا».

ألمانيا
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