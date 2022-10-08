«السوبر الأوروبي».. فكرة لن تموت

مدريد (أ ف ب)

لم ييأس مروّجو دوري السوبر ليج الأوروبي في كرة القدم، بعد رئيس ريال مدريد الإسباني، أعاد رئيس يوفنتوس الإيطالي أندريا أنييلي هذا الأسبوع التزامه بالمشروع الانفصالي، بانتظار قرار قضائي حاسم في 2023.

قبل الكلمة المنتظرة لرئيس برشلونة الإسباني خوان لابورتا الأحد خلال الجمعية العمومية العادية، أعاد فلورنتينو بيريز تصويب سهام الانتقاد لمسابقة دوري أبطال أوروبا «شامبيونزليج»، التي يحمل لقبها 14 مرة «رقم قياسي».

قال الرئيس النافذ، الأحد الماضي، خلال الجمعية العمومية لنادي العاصمة الإسبانية:«رياضتنا الحبيبة مريضة».

أجرى مقارنة مع مسابقات التنس:«لماذا نحرم الناس من المواجهات الكبرى. تقابل نادال وفيدرر أكثر من 40 مرة، نادال وديوكوفيتش 59 مرة: هل كان الأمر مملاً؟ لم يلتق ريال مدريد وليفربول الإنجليزي سوى 9 مرات في 67 سنة».

وفي حين كان مشروع السوبر ليج خاملاً لعدّة أشهر، تحرّك منتصف يوليو عندما وصل النزاع مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أمام محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج.

وكان 12 نادياً من نخبة القارة الأوروبية قد قرّروا إطلاق دوري السوبر ليج في أبريل 2021، لكنهم واجهوا انتقادات واسعة النطاق من حكومات بلادهم ورابطات الدوري والاتحادات الوطنية، فاضطروا إلى التراجع عن خطوتهم بعد أيام معدودة.

بيد أن ثلاثة أندية هي يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة، لا تزال تسعى إلى تعويمها من جديد، دون خطوات ملموسة في هذا الصدد، فيما انسحبت الأندية الإنجليزية القوية مقابل دفع غرامات.

وفي رسالة إلى مساهمي يوفنتوس الخميس، أعاد أنييلي تأكيد التزامه بالمشروع، راغباً في «إقامة صلة مباشرة بين الرعاة الذين يجرؤون على تحمل مخاطر تنظيم المشاريع والسيطرة على الموارد الاقتصادية».

في اليوم ذاته، وفيما كان برشلونة يعرض أرقامه المالية، أكّد إدوارد روميو، نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية، أن «إعادة النظر في الدوري السوبر سيكون إيجابياً».

أضاف:«نرغب في التوصل إلى اتفاق مرض لجميع الأطراف، يسمح للأندية التي تحقق أكبر كمّ من الأموال بأن تكون الأكثر ربحاً».

هل يمكن لأندية أخرى الانضمام بحال وضع القضاء الأوروبي حدوداً لهيمنة يويفا؟ يؤكّد مصدر قريب من الدوري السوبر:«نناقش مع الجميع. نحن الوحيدون الذين نعبّر، لكن لسنا لوحدنا أبداً».

لكن المعارضة تبقى قوية في وجه الثلاثي ريال-برشلونة-يوفنتوس، خصوصاً من جهة روابط المشجعين المندّدين بـ«مفهوم الأثرياء» ويعتبرونه «مناهضاً للمنافسة بطبيعته».

وانتقد رئيس ويفا السلوفيني ألكسندر تشيفيرين تصريحات بيريز قائلاً:«مرّة جديدة، يظهر أن فكرته هي إغلاق كل شيء، وأنه لن تكون مباريات أمام الفرق الصغرى».

ووقّع يويفا مع المفوضية الأوروبية الجمعة تجديد اتفاقية تعاونهما حتى 2025، وهدفها «استخدام كرة القدم الأوروبية كقوّة لإحداث تغييرات إيجابية».

النائب الأوروبي الإيطالي ساندرو جوتشي، الأمين العام للحزب الديمقراطي الأوروبي والمشجّع العلني لنادي يوفنتس، طرح سؤالاً في جلسة عامة للبرلمان «ألا يهدّد هذا الاتفاق مع يويفا استقلالية وحيادية الاتحاد الأوروبي، فيما القضية قيد النظر في محكمة لوكسمبورج؟».

ولإحباط دوري السوبر ليج، شرع يويفا بعملية إصلاح واسعة لدوري الأبطال بدءاً من 2024، مع 36 نادياً بدلاً من 32، وبطولة مصغرة من 8 مراحل بدل دور المجموعات التقليدي. مُنحت الحقوق التلفزيونية بمبلغ قياسي بلغ 15 مليار يورو لثلاث سنوات (2024-2027).

هنأ ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ورئيس رابطة الأندية الأوروبية القوية:«هذا يؤكد أن الشكل الموسّع شكّل نجاحاً كبيراً قبل أن يبدأ».

الخطوة المقبلة في 15 ديسمبر، عندما يتعيّن على المحامي العام لمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي إبداء رأيه الاستشاري. ومن المتوقع أن يصدر القرار النهائي مطلع العام 2023.