«أنامو جودلفين» يواصل رحلة التألق في أستراليا

دبي (الاتحاد)

واصل نجم جودلفين أستراليا «أنامو» تألقه اللافت، محققاً فوزه السادس في الفئة الأولى، بعد أن انتزع لقب سباق مايت آند باور بمضمار كولفيلد، مؤكداً اكتمال جاهزيته لسباق كوكس بليت ضمن مهرجان «ملبورن كب».

وفرض المهر المتألق، بإشراف جيمس كمنجز وقيادة جيمس ماكدونالد، نفسه ضمن نخبة إسطبلات جودلفين أستراليا، حيث حقق العديد من الأرقام القياسية غير المسبوقة، فهو يعد أكثر خيول جودلفين فوزاً بالفئة الأولى في أستراليا برصيد 6 انتصارات، كما أنه أول خيل في أستراليا من 20 عاماً يحقق الفوز بالفئة الأولى في عمر سنتين وثلاث وأربع سنوات.

كما توج «أنامو» ببطولة خيول الثلاث سنوات بأستراليا للموسم الماضي، وحقق الفوز في مشاركته الأخيرة بسباق جورج مين ستيكس للفئة الأولى بمضمار راندويك.

وشهد نفس الحفل فوز «جولدن مايل» لجودلفين أستراليا، بلقب سباق «كولفيلد جينيز» للفئة الأولى، ليحافظ الفريق الأزرق على لقب السباق الكلاسيكي للعام الثاني على التوالي، والفوز هو الثاني لابن «استرن» الذي سجل فوزين من قبل بعد أن افتتح مسيرته بالفوز في المشاركة الوحيدة له بعمر السنتين.