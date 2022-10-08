عودة ليفربول «الحقيقية» في اختبار أرسنال

لندن (أ ف ب)

يواجه ليفربول المتخبط محليًا امتحانًا صعبًا أمام أرسنال الأحد، مدركًا أن الخسارة ستضعه على بُعد 14 نقطة من المتصدر، فيما يستقبل مانشستر سيتي السبت ساوثهمبتون متوهجًا بفورمة النرويجي الشاب إيرلينج هالاند المذهلة، وذلك ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

اكتفى ليفربول بفوزين من سبع مباريات في الدوري هذا الموسم، ويحتل المركز التاسع على بُعد 11 نقطة من أرسنال المتصدر.

حث المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك فريقه على احتضان ضغوط الفترة التي يُحتمل أن تكون حاسمة في موسم سيتوقف لمدة شهر من أجل نهائيات كأس العالم.

بعد أن تعادل 3-3 على أرضه مع برايتون في المرحلة السابقة، تعافى ليفربول من انتكاسة أخرى في الدوري بفوزه 2-صفر على ضيفه رينجرز الاسكتلندي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، محققًا انتصاره الثاني تواليًا في المسابقة القارية بعد سقوطٍ مدوٍ 4-1 افتتاحًا في إيطاليا ضد نابولي.

يحل على أرسنال في لندن الأحد قبل التوجه إلى جلاسكو لمباراة العودة مع رينجرز على أن يستقبل مانشتسر سيتي نهاية الأسبوع المقبل في البريميرليج«.

قال فان دايك:»إنها مباراة نتطلع إليها. يمر أرسنال بفترة رائعة، لكن إذا نظرتم إلى نتائجنا في الدوري الإنجليزي، أعتقد أنه لن يرشحنا للفوز هناك«.

وتابع:»ولكن ندرك ما بإمكاننا القيام به، نعرف ما هو متوقع. هم في أفضل فورمة وتملؤهم الثقة، وهي مباراة كبيرة«.

من جهته، يقدم أرسنال الطامح للقب الدوري للمرة الأولى منذ 2004 تحت إشراف المدرب الأسطوري أرسين فينجر، إحدى أفضل بداياته مع سبعة انتصارات مقابل هزيمة واحدة كانت أمام مانشستر يونايتد.

ولا يزال فريق مدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بالعلامة الكاملة قاريًا من فوزين في مباراتين في الدوري الأوروبي»يوروبا ليغ«، بعد انتصاره الخميس بتشكيلته الرديفة 3-صفر على ضيفه بودو جليمت النرويجي بعد أيام من حسمه ديربي شمال لندن في الدوري 3-1 أمام الجار والغريم توتنهام.

وفي حين يكافح المدافعون في أوروبا لإيقاف شهية هالاند أمام المرمى، كشف النرويجي عن وصفة النجاح.

يقدم اللاعب الذي وصل من بروسيا دورتموند الألماني هذا الصيف مستويات خرافية، وقد سجل حتى الآن 19 هدفًا في 11 مباراة في جميع المسابقات، بينها 14 في الدوري الممتاز.

قاد فريقه لفوز كبير 6-3 على ضيفه وجاره يونايتد في ديربي مانشستر الأسبوع الماضي في الدوري، بتسجيله وزميله فيل فودن ثلاثية، قبل أن يضيف ثنائية في الفوز 5-صفر على كوبنهاجن الدنماركي في دوري الأبطال، قبل أن يخرج مع انطلاقة الشوط الثاني.

وكشف إيرلينج أن اللازانيا التي يطبخها والده ألفي - لاعب سيتي السابق - في المنزل، لعبت دورًا رئيسيًا في فورمته المثيرة.

قال ابن ال22 عامًا:»تناولتها قبل كل مباراة على أرضنا وتبيّن حتى الآن أن لديها مفعول جيد، لذا يبدو أنه يضيف لها نكهة مميزة«.

وتابع:»أساعده قليلاً جدًا. أتمدد على الأريكة وأراقبه. هكذا هي الأمور«.

مع إضافة هالاند إلى نقطة الارتكاز الهجومي التي افتقر إليها سيتي منذ رحيل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، سجل بطل إنجلترا أربع مرات في السنوات الخمس الأخيرة 29 هدفًا في أول ثماني مباريات في الدوري ويحتل المركز الثاني على بعد نقطة من أرسنال.

لذا لا عجب أن مدربه الإسباني بيب جوارديولا سارع إلى نفي ما صدر في تقارير إسبانية هذا الأسبوع، بأن عقد هالاند مع سيتي يضم بندًا يسمح لريال مدريد بالتعاقد معه اعتبارًا من عام 2024.

في القسم الأحمر من مانشستر، قد يمنح الهولندي إريك تن هاج، أخيرًا لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو مشاركته الأولى أساسيًا في الدوري مع يونايتد في مسعى الهولندي لإيجاد التوليفة المناسبة، بعد أن اعتبر أن الخسارة ضد سيتي كانت»تحققًا من الواقع".

أتت الخسارة المذلة بعد سلسلة من أربعة انتصارات تواليًا ليونايتد في الدوري، بينها اثنان ضد أرسنال وليفربول.

يعتقد تن هاج أن الهزيمة المؤلمة يجب أن تحفّز لاعبيه على تقديم أفضل ما لديهم في رحلة الأحد إلى ليفربول لمواجهة إيفرتون، بعد فوزهم الصعب 3-2 في العاصمة القبرصية ضد أومونيا نيقوسيا في يوروبا ليج الخميس، لكن لديه معضلة اختيار التشكيلة الأساسية التي يجب حلها أولاً.

ويلتقي تشيلسي الخامس مع ضيفه ولفرهامبتون المتخبط اليوم بعد فوزه الرائع 3-صفر على ضيفه ميلان الإيطالي منتصف الأسبوع في دوري الأبطال. أما توتنهام الثالث فيواجه رحلة حذرة إلى برايتون الرابع والمتألق هذا الموسم بعد اكتفائه بالتعادل السلبي أمام أينتراخت فرانكفورت في ألمانيا في المسابقة القارية الأم.