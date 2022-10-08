«أبيض الناشئين» فصل جديد في سلسلة «إخفاقات المراحل»

معتصم عبدالله (دبي)

كتب منتخبنا الوطني للناشئين فصلاً جديداً في سلسلة الإخفاقات المتتالية لمنتخبات المراحل السنية، بعد فشله في مشوار تصفيات «كأس آسيا تحت 17 عاماً»، والمؤهلة إلى نهائيات 2023 في البحرين، باحتلاله المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية للتصفيات المقامة حالياً بإندونيسيا.

وأنهى «أبيض الناشئين» مشاركته في التصفيات بالخسارة الثانية على التوالي أمام ماليزيا 2-3، بعد الأولى أمام إندونيسيا «المستضيف» بالنتيجة ذاتها، مقابل فوزين على جوام 9-0، وفلسطين 4-3، ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من أربع مباريات، فيما انفرد إندونيسيا بصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 7 نقاط لماليزيا، ونقطة لجوام، في حين لا زال رصيد فلسطين خالياً من النقاط.

وتقام اليوم الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات المجموعة، حيث تلتقي جوام مع فلسطين، وإندونيسيا مع ماليزيا، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 6 منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

وتعود آخر مشاركة لـ«أبيض الناشئين» في نهائيات كأس آسيا إلى نسخة العام 2016 بالهند، قبل أن يغيب عن نهائيات 2018 بعد الانسحاب من التصفيات، فيما طال الإلغاء نسخة نهائيات 2020، والتي تأهل إليها «الأبيض» بداعي جائحة «كورونا».

ومثل الإخفاق في التصفيات الأخيرة محطة جديدة في سلسلة المشاركات المتأرجحة لـ«أبيض الناشئين»، في مشوار التحضيرات للتصفيات، بعدما أنهى مشاركته في النسخة الثامنة لبطولة غرب آسيا للناشئين بالسعودية، في محطة الدور ربع النهائي بالخسارة أمام «المستضيف» 0-3، والتي استهلها بالفوز على سوريا 4-1، وفلسطين 2-0.

وودع منتخب الناشئين في مشاركة إعدادية ثانية، بطولة «كأس العرب للناشئين 2022»، من الدور الأول بالخسارة أمام السودان 0-2، والتعادل في الثانية مع فلسطين من دون أهداف، قبل أن يخسر الثالثة أمام الجزائر «المستضيف» 0-3.

وتزامن إخفاق «أبيض الناشئين» في التصفيات الأخيرة تحت قيادة مدربه الحالي الإسباني البيرتو بيتو، مع فشل «أبيض الشباب» في سباق التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 20 عاماً، المقررة في أوزبكستان 2023، باحتلاله المركز الثالث في ترتيب المجموعة العاشرة، بجانب الوداع المبكر لمنتخبنا الأولمبي لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً بأوزبكستان من الدور الأول، باحتلاله المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة.

ولجأ اتحاد الكرة في وقت سابق -مطلع سبتمبر- وفي ظل ابتعاد العناصر المواطنة عن الإدارة الفنية برحيل عبيد مبارك المدير الفني السابق، وراشد عامر مدير الإدارة وقطاع المنتخبات، إلى تعيين الهولندي مارسيل لوكاسين مديراً فنياً، بجانب مواطنه تاكو فان دي فيلدي مديراً لإدارة الشؤون الفنية والمنتخبات.

وقال بيان الاتحاد وقتها إن التعاقدات الجديدة تأتي «في إطار الخطة المستقبلية لتطوير قطاع المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية اتحاد الكرة 2038».