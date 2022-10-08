هالاند يتحدى «العمالقة» بالأرقام المخيفة

معتز الشامي (دبي)

شغل النرويجي هالاند لاعب مانشستر سيتي وسائل الإعلام العالمية، على خلفية تألقه اللافت مع «البلومون»، منذ انتقاله لصفوفه ومساهمته في 21 هدفاً سجلها مع السيتي في كل البطولات حتى الآن، حيث صدرت عدة تقارير صحفية تتحدث عن تفوقه.

وأكدت صحيفة «ماركا» تفوق هالاند وهو بعمر الـ22 عاماً على ميسي ورونالدو عندما كانا بنفس عمره إلى جانب مبابي، بعدما رفع غلة الأهداف في مسيرته إلى 154 هدفاً، وقالت الصحيفة: هالاند يعيد كتابة التاريخ أمام المرمى كأرض يغزوها مع كل مباراة مع السيتي.

وسجل هالاند هذا الموسم 19 هدفاً مع «السيتيزن» خلال 12 مباراة، ووصفت أرقام هالاند بالمخيفة لما يفعله مع النرويج وخلال مشواره في ألمانيا والنمسا والآن في الدوري الإنجليزي، بينما أفردت صحيفة «صن» تقريراً بعنوان: «كيف يمكن إيقاف هالاند»، ثم عادت لتؤكد «أنه أمر مستحيل».

وقدمت ماركا إحصائيات لهالاند وقارنته بكل من ميسي وكريستيانو ومبابي بعمر الـ22 كالتالي: «هالاند سجل 154 هدفاً × 194 مباراة «بمتوسط 0.8»، ومبابي سجل 131 هدفاً × 202 مباراة «بمتوسط 0.65»، وميسي سجل 80 هدفاً × 162 مباراة «بمتوسط 0.5»، بينما كريستيانو رونالدو سجل 53 هدفاً × في 214 مباراة «بمتوسط 0.25».

وباتت الأرقام القياسية المحددة للجيل الحالي مهددة بسبب هالاند «ماكينة الأهداف»، الذي يبلغ من العمر 22 عاماً وقد حصد عدداً هائلاً من الأهداف في سنه لم يقترب منه أي لاعب آخر، وهو مرشح لتسجيل رقم غير مسبوق من الأهداف خلال موسم واحد في الدوري الإنجليزي.

أما صحيفة «ديلي ميل»، فأفردت تقريراً خاصاً كشفت خلاله، أن هالاند يحصد أعلى راتب ووصل إلى 900 ألف إسترليني أسبوعياً بإجمالي يصل إلى 45 مليون سنوياً وفق الصحيفة، ولكنه أثبت أنه يستحق كل ما دفع فيه، بعدما سحر عقول وقلوب الجميع مع البلومون.