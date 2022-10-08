«أشبال الجولف» رابع العرب في تونس

تونس (الاتحاد)

أنهى منتخب أشبال الإمارات للجولف تحت 13 سنة، والمكون من اللاعبين حميد السويدي وعبدالله درويش وعبدالله سليمان مشاركتهم في المركز الرابع عربياً بمجموع 338 ضربة، في ثاني مشاركة لهذه الفئة العمرية في أجندة البطولات العربية للجولف.

كما حافظ منتخب سيدات الإمارات المكون من اللاعبتين علياء العمادي وحمد السويدي على المركز الثاني في اليوم الثاني للبطولة بمجموع 334 ضربة، وبنفس الوقت حافظ منتخب الناشئين تحت 15 سنة على المركز الثاني بمجموع 332 ضربة، بينما تراجع منتخب الشباب تحت 18 سنة إلى المركز الرابع بمجموع 324 ضربة، وحققت لاعبة منتخبنا سارة علي، المركز الثالث بمجموع 164 ضربة بمنافسات فردي الفتيات تحت 15 سنة.

وأقامت الجامعة التونسية للجولف حفلاً كبيراً لرؤساء الوفود المشاركة، إلى جانب اللجنة التحكيمية والفنية للبطولة على ضفاف المحيط الأطلسي، حضرته ماهي البوشماوي رئيس الجامعة التونسية وأعضاؤها حاتم قيقة والسيدة فريحانة البوشماوي ومروى الساسي وانتصار عبد الكريم، تم خلاله تبادل الدروع، حيث قدم مسؤولو الجامعة التونسية الدروع التذكارية لرؤساء الوفود المشاركة، كما قدمت العديد من الوفود الدروع للجامعة التونسية وأعضاء مجلس إدارتها، وإلى عبد العزيز الملا نائب رئيس الاتحاد العربي للجولف، وطال تبادل الدرع بتقديم هدايا قيمة قدمها خالد الشامسي لرئيس ومسؤولي الجامعة التونسية للجولف.

وحافظ المنتخب التونسي تحت 18 سنة على صدارته لليوم الثاني للبطولة بمجموع 302 ضربة، واحتل المنتخب المصري المركز الثاني 315 ضربة، والعماني بالمركز الثالث 319 ضربة، ثم الإمارات رابعاً 324 ضربة، والبحرين 326 ضربة، ثم تباعاً قطر وليبيا.

وعلى مستوى الفردي حل بالمركز الأول التونسي عزيز دردوري 141 ضربة، والبحريني عبد الحمن سيد 152 ضربة، والثالث المصري محمد أبو العلا 155 ضربة، والإماراتي راشد الجسمي خامساً 156 ضربة، وزميله محمد سكيك 172 ضربة وزميلهم 172 ضربة.