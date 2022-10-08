الأسطورة شاكيل أونيل يبحث عن منزل في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

كشف أسطورة كرة السلة الأميركي شاكيل أونيل، اللاعب السابق في نادي أورلاندو ماجيك ونجم لوس أنجلوس ليكرز، عن رغبته الكبيرة في الاستقرار في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وأوضح أنه يخطط للاستقرار فيها على المدى الطويل.

وأعرب أونيل عن مدى إعجابه بما تزخر به المدينة، على الرغم من عدم مضي سوى بضعة أيام على زيارته إليها بصفته سفيراً رسمياً لدوري كرة السلة الأميركية للمحترفين بأبوظبي.

وحرص أونيل على متابعة تحضيرات المباراتين اللتين تجمعان فريقي ميلووكي باكس وأتلانتا هوكس في صالة الاتحاد أرينا، كما يأخذ استراحةً بعيداً عن مسؤولياته هذه ويقابل اللاعب الروسي ديمتري بيفول، المتوّج بلقب رابطة الملاكمة العالمية للوزن خفيف الثقيل، والذي يتواجد حالياً في أبوظبي استعداداً للمنافسة على اللقب أمام مع جيلبرتو راميريز، المعروف بـ زوردو، في صالة الاتحاد أرينا يوم 5 نوفمبر المقبل.

وتجلّى شغف أونيل بأبوظبي بعد حفاوة الترحيب التي تلقاها عند زيارة الصحراء العربية وتعرفه على الثقافة الإماراتية وعروض قرع الطبول والصقور التقليدية، إلى جانب رؤية جمل يرتدي قميصاً عملاقاً لنادي لوس أنجلوس ليكرز يحمل الرقم 34.

وتعليقاً على هذا الموضوع قال أونيل: «يسرّني أن أتواجد في أبوظبي، التي تُعد من أجمل المدن التي زرتها، حيث أبهرتني بشواطئها ومياهها وأبنيتها وحسن ضيافة شعبها، وعلى الرغم من أنها زيارتي الثانية إلى المنطقة، فإنني أشكر الرابطة الوطنية لكرة السلة وأبوظبي على توفير هذه التجربة الفريدة من نوعها».

وحضر أونيل، بطل الرابطة الوطنية لكرة السلة أربع مرات، مباراة أتلانتا هوكس وميلووكي باكس مساء الخميس، حيث فاز أتلانتا بنتيجة 123-113، وسط جمهورٍ كبيرٍ من عشّاق اللعبة.

ويخطط أونيل للقيام برحلة إلى عالم فيراري أبوظبي، الوجهة الأولى من نوعها على الإطلاق، فضلاً عن وجود خطط احتياطية في حال لم يتبقّ لديه وقت كافٍ.

وأضاف: «أرغب في زيارة عالم فيراري أبوظبي والقيام برحلة إلى الصحراء أيضاً، وقد زرت منزل صديقي بالأمس، حيث يمتلك أفضل مجموعة سيارات رأيتها على الإطلاق، ولا أريد تفويت أي تفصيلة هنا، وأبحث حالياً بشكلٍ جدّي عن منزل للسكن».