«العنابي» و«العميد».. قمة «الألوان»

معتصم عبدالله (دبي)

يسدل الستار مساء اليوم على الجولة الخامسة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، بإقامة ثلاث مباريات، أبرزها «قمة اللونين العنابي والأزرق» والتي تجمع الوحدة والنصر على ستاد آل نهيان، فيما يستقبل الوصل، الظفرة على ملعب «زعبيل»، ويواجه خورفكان نظيره البطائح على ستاد صقر بن محمد القاسمي.

وتتركز الأنظار في «قمة ختام الجولة» التي تجمع «العنابي» بضيفه «العميد»، على المشاركة المنتظرة لتيجالي الهداف التاريخي في مواجهات الفريقين برصيد 13 هدفاً، من بينها 12 بقميص الوحدة في مشواره الأول مع الفريق، وهدفاً بقميص «الأزرق» أمام «العنابي»، قبل أن يعود إلى صفوف الأخير مطلع الموسم الحالي ويفتتح سجله التهديفي في مباراة الجولة الماضية أمام البطائح 4-0.

وستكون مباراة الليلة الأولى للوحدة تحت قيادة مدربه الإسباني مانويل خيمينز «العائد» لتدريب الفريق، بعد التجربة الأولى في الموسم الملغى 2019- 2020، والتي استهلها من «الجولة الخامسة» أيضاً خلفاً للهولندي موريس شتاين، حيث أشرف على الوحدة في 15 مباراة بالدوري حقق الفوز في 10، وتعادل في 2، والخسارة في ثلاث مباريات أخرى.

ولن تكون مهمة «العنابي» الذي اكتفى بحصد 4 نقاط بنهاية الجولة الرابعة كأقل معدل حصاد في تاريخ مشاركاته في «دوري المحترفين»، سهلة أمام ضيفه «العميد» الراغب بدوره في «تصحيح المسار» بعد خسارة الديربي في الجولة الماضية أمام جاره الوصل 1-2، والتي عصفت بالفريق إلى المركز الثامن برصيد 5 نقاط.

وتشعل «المعنويات العالية» مباراة الوصل أمام ضيفه الظفرة على ملعب زعبيل، بعدما ارتقى «الإمبراطور» إلى المركز الثالث بنهاية الجولة الماضية برصيد 8 نقاط، بعد فوزه في الديربي 2-1 على جاره النصر، في الوقت الذي احتفل فيه «فارس الظفرة» بالفوز الأول في الموسم أمام ضيفه شباب الأهلي 3-2، ليرفع رصيده إلى 4 في المركز الثاني عشر.

ويأمل «الأصفر» استمرار سلسلة نتائجه الجيدة أمام «فارس الظفرة»، بعدما حافظ على سجله خالياً من الخسارة في آخر 5 مواجهات جمعت الفريقين بالفوز في 3 والتعادل في 2.

ويستقبل خورفكان صاحب المركز الأخير في الترتيب برصيد نقطة، ضيفه البطائح «السادس» برصيد 6 نقاط، وفشل الفريقان في تسجيل أي هدف في الجولة الماضية بخسارة «النسور» أمام الشارقة 0-3، و«الراقي» أمام ضيفه الوحدة 0-4.





العميد.. درع المرمى

يتصدر النصر قائمة الأندية الأقل استقبالاً للتسديدات في دوري أدنوك للمحترفين بعد 4 جولات. ولم يستقبل العميد سوى 29 تسديدة فقط خلال هذه المباريات. ويعود ذلك إلى التنظيم الدفاعي العالي الذي يحمي المرمى النصراوي قبل وصول المنافسين إلى مرماه. ويأتي بعده في المركز الثاني نادي العين بـ31 تسديدة والوحدة ثالثاً بـ33 تسديدة.

الركنيات.. سلاح العنابي

يعد فريق الوحدة أكثر الأندية في دورينا حصولاً واستغلالاً للضربات الركنية، حيث حصل على 36 ضربة ركنية خلال 4 مباريات بمعدل 9 كل مباراة وهو معدل كبير.

وفي الوقت نفسه، سجل العنابي 5 أهداف من الركنيات وهو ما يمثل 71% من إجمالي أهدافه السبعة في الدوري. فقد سجل لوكاس بيمنتا هدفين في الجولة الأخيرة أمام البطائح، إضافة إلى هدف فارس جمعة. ويملك جواو بيدرو هدفين كذلك خلال الجولات الماضية.



الخامسة كلاكيت ثالث مرة

مباراة اليوم التي تجمع الوحدة وضيفه النصر، هي الثالثة في تاريخ مواجهات الفريقين ضمن «الجولة الخامسة»، وحسم التعادل السلبي الأولى موسم 2015- 2016، فيما فاز «العنابي» في الثانية موسم 2016- 2017 بنتيجة 5-1 من بينها هاتريك للمهاجم تيجالي.



ليما هداف مواجهات «فارس الظفرة»

يحتل فابيو ليما نجم الوصل والغائب عن مباراة «الديربي» في الجولة الماضية، صدارة قائمة الهدافين في مواجهة الوصل والظفرة برصيد 9 أهداف، وأسهم ليما في تسجيل 15 هدفاً لفريقه أمام الظفرة بتسجيل 9 أهداف، وصنع 6 أخرى.



6 مباريات لخورفكان أمام الصاعدين

خاض خورفكان 6 مباريات سابقة أمام الفرق الصاعدة في «دوري المحترفين»، حقق خلالها الفوز في مباراتين، والتعادل في واحدة، مقابل الخسارة في ثلاث مباريات، قبل المواجهة المنتظرة والأولى أمام ضيفه البطائح الصاعد حديثاً.