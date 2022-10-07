قمة «الخامسة» عادلة

مصطفى الديب (أبوظبي)

في قمة أوفت بكل الوعود، تعادل الجزيرة والشارقة 3-3 في قمة الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

وحصل كل فريق على نقطة، ليستمر الشارقة في الصدارة برصيد 13 نقطة، والجزيرة ثانياً برصيد 11 نقطة، وكعادته تصدر علي مبخوت المشهد بتسجيله هدفين ووصوله للهدف 190 مع الجزيرة في الدوري بشكل عام، والتاسع له هذا الموسم، وفي الجهة الأخرى قاد البرازيلي كايو الشارقة للعودة بنقطة من أبوظبي بتسجيله هدفين أيضاً.

جاءت المباراة قوية وحماسية من الفريقين، وبدأ الشارقة بالتسجيل في الدقيقة 14، لكن القناص مبخوت رد سريعاً بالتعادل في الدقيقة 17، قبل أن يستغل خطأ دفاع الشارقة في التمرير ويخطف الهدف الثاني، لكن البرازيلي كايو لم ينتظر كثيراً ليتعادل عند الدقيقة 30، فيما أضاف عبد الله رمضان هدف الجزيرة الثالث في الدقيقة 38 من تسديدة ارتطمت بأحد مدافعي الشارقة وسكنت المرمى.

في الشوط الثاني، كانت السيطرة شرقاوية، في حين اعتمد الجزيرة على الهجمات المرتدة، وسجل كايو هدف التعادل للشارقة من ضربة جزاء في الدقيقة 70، لينجح في إنقاذ فريقه من الخسارة بعد نهاية اللقاء بالتعادل 3-3.