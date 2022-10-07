ستورمز أبوظبي يحقق انتصاره الأول في دوري هوكي الجليد



أبوظبي (وام)

حقق فريق ستورمز أبوظبي أول انتصاراته في دوري هوكي الجليد، وفاز على وايت بيرز 5-0 في صالة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية بحضور لافت للجمهور،. وجاءت نتيجة أشواط المباراة لصالح ستورمز أبوظبي 1-0 و1-0 و3-0.

وقال جمعة الظاهري قائد فريق ستورمز أبوظبي إن الاستعداد الجيد للموسم خلال الفترة الماضية والتحضير المناسب للمباراة ساعدا الفريق في تحقيق الفوز، مضيفاً أن الفريق المنافس قوي وشعرنا بخطورته، لكن تعاون اللاعبين كان الأقوى، وسيطرنا على مجريات أشواط المباراة. وبهذه النتيجة تساوى فريق ستورمز أبوظبي مع فريق ذيبز العين في عدد النقاط برصيد 3 نقاط لكل منهما لتبدأ المنافسة بينهما على صدارة الدوري في موسمه الجديد الذي تشارك فيه 5 فرق محلية هي: سكوربينز ووايت بيرز ومايتي كملز، إضافة لمتصدري الدوري حالياً فريقي ستورمز أبوظبي وذيبز العين.