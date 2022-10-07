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العين يضبظ توقيته على «العاشرة» بثنائية دبا

العين يضبظ توقيته على «العاشرة» بثنائية دبا
7 أكتوبر 2022 20:08

 

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

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واصل العين عروضه الإيجابية للجولة الثانية على التوالي، وحقق الفوز على دبا الفجيرة بهدفين نظيفين في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد دبا مساء اليوم.
وبلغ الزعيم النقطة العاشرة، محققاً فوزه الثالث هذا الموسم، فيما تلقى النواخذة الخسارة الثالثة على ملعبه والرابعة هذا الموسم وبقي برصيد نقطة وحيدة في جدول الدوري.
افتتح التسجيل للزعيم اندي يارمولينكو في الدقيقة السادسة من زمن المباراة بعد لعبة هجومية مشتركة ليودعها الشباك، وتحسن أداء دبا الفجيرة خلال الشوط الثاني وحاول الضغط على دفاع العين لتسجيل هدف التعادل ليحسم الهداف لابا كودجو المباراة بالهدف الثاني في الدقيقة 90.

 

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