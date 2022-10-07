السبت 8 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

التعادل السلبي يسيطر على لقاء «الفرسان» و«النمور»

التعادل السلبي يسيطر على لقاء «الفرسان» و«النمور»
7 أكتوبر 2022 20:09


علي معالي (دبي)
تعادل شباب الأهلي واتحاد كلباء سلبياً في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة جاء شوطها الأول ضعيفاً والثاني متوسطاً، ليرفع الفرسان والنمور رصيدهما إلى 7 نقاط، ولم تشهد الحصة الأولى فرصاً حقيقية ولم يقدم الفريقان المستوى الفني المطلوب وغاب التنظيم الخططي والتكتيكي، وبحث كل فريق عن الانتصار لتعويض خسارة الجولة الماضية، وخلال أول ربع ساعة ظلت الكرة محصورة في وسط الملعب، دون خطورة على المرميين، وكانت أخطر فرص التهديف للفرسان في الدقيقة 18 من رأسية يوري سيزار الذي أهدر هدفاً داخل منطقة جزاء اتحاد كلباء، أما الفرصة الثانية فكانت في الدقيقة 34 من عمر خريبين لينقذها الحارس عيسى أحمد.
وكانت الدقيقة 37 هي الأخطر لاتحاد كلباء عندما أنقد حارس الفرسان حسن حمزة تصويبة أحمد عامر من داخل منطقة الـ18، وكان في مقدور كلباء التقدم في آخر 10 دقائق لكنه أهدر كل الفرص، ولعب «النمور» بواقعية كبيرة.
ومع بداية الشوط الثاني سنحت فرصة خطيرة للفرسان عن طريق عمر خريبين أنقذها حارس النمور ببراعة، وكرة أخرى من عزيز جانييف، وكانت رغبة الفرسان واضحة بضرورة التقدم، ورغم التغييرات الكثيرة في صفوف الفريقين ومحاولات شباب الأهلي المكثفة للتفوق، انتهت المباراة بالتعادل السلبي وهو مكسب جيد للنمور.

أخبار ذات صلة
خطة جوران.. سر تفوق عجمان
«العنابي» و«العميد».. قمة «الألوان»
شباب الأهلي دبي
اتحاد كلباء
دوري أدنوك للمحترفين
رابطة المحترفين
آخر الأخبار
جسر القرم
عربي ودولي
الأطول في روسيا.. ما أهمية جسر القرم الذي تم تفجيره؟
اليوم 14:36
الصين تطلق قمرين صناعيين إلى الفضاء لتعزيز الملاحة
عربي ودولي
الصين تطلق قمرين صناعيين إلى الفضاء لتعزيز الملاحة
اليوم 14:17
علماء يصلون إلى أطول شجرة في غابة الأمازون
دنيا
علماء يصلون إلى أطول شجرة في غابة الأمازون
اليوم 14:14
«أشبال الجولف» رابع العرب في تونس
الرياضي
«أشبال الجولف» رابع العرب في تونس
اليوم 13:30
إقبال كبير على فعاليات المولد النبوي في مدينة إكسبو دبي
الإمارات
إقبال كبير على فعاليات المولد النبوي في مدينة إكسبو دبي
اليوم 13:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©