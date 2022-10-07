التعادل السلبي يسيطر على لقاء «الفرسان» و«النمور»



علي معالي (دبي)

تعادل شباب الأهلي واتحاد كلباء سلبياً في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة جاء شوطها الأول ضعيفاً والثاني متوسطاً، ليرفع الفرسان والنمور رصيدهما إلى 7 نقاط، ولم تشهد الحصة الأولى فرصاً حقيقية ولم يقدم الفريقان المستوى الفني المطلوب وغاب التنظيم الخططي والتكتيكي، وبحث كل فريق عن الانتصار لتعويض خسارة الجولة الماضية، وخلال أول ربع ساعة ظلت الكرة محصورة في وسط الملعب، دون خطورة على المرميين، وكانت أخطر فرص التهديف للفرسان في الدقيقة 18 من رأسية يوري سيزار الذي أهدر هدفاً داخل منطقة جزاء اتحاد كلباء، أما الفرصة الثانية فكانت في الدقيقة 34 من عمر خريبين لينقذها الحارس عيسى أحمد.

وكانت الدقيقة 37 هي الأخطر لاتحاد كلباء عندما أنقد حارس الفرسان حسن حمزة تصويبة أحمد عامر من داخل منطقة الـ18، وكان في مقدور كلباء التقدم في آخر 10 دقائق لكنه أهدر كل الفرص، ولعب «النمور» بواقعية كبيرة.

ومع بداية الشوط الثاني سنحت فرصة خطيرة للفرسان عن طريق عمر خريبين أنقذها حارس النمور ببراعة، وكرة أخرى من عزيز جانييف، وكانت رغبة الفرسان واضحة بضرورة التقدم، ورغم التغييرات الكثيرة في صفوف الفريقين ومحاولات شباب الأهلي المكثفة للتفوق، انتهت المباراة بالتعادل السلبي وهو مكسب جيد للنمور.