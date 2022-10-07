الإصابة تحرم سان جيرمان من ميسي

باريس (رويترز)

قال كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان، إن نجم فريقه الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي سيغيب عن مباراة سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي لكرة القدم، غداً السبت، في مواجهة استاد رانس بسبب إصابة في ربلة الساق.

وأضاف جالتييه، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: «طلب استبداله في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا الأربعاء الماضي، لديه مشكلة طفيفة في ربلة الساق لكنه سيعود للتدريب يوم الأحد».

وهناك إصابات أخرى في صفوف النادي الباريسي إذ يغيب عن صفوفه المدافع نونو منديز لمدة ثلاثة أسابيع، بسبب إصابة في العضلات، بينما يعاني كيليان مبابي من عدوى في الحلق.

وقال جالتييه إنه يتوقع انضمام مبابي لاعب منتخب فرنسا للتشكيلة والسفر مع الفريق، رغم أنه ربما يجلس على مقاعد البدلاء ليحصل الشاب هوجو إيكيتيكو «20 عاماً» على فرصة ثانية للمشاركة أساسياً من البداية.

وينفرد سان جيرمان الذي لم يخسر حتى الآن بصدارة الترتيب في الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة، من تسع مباريات متقدما بنقطتين على أولمبييك مرسيليا صاحب المركز الثاني، والذي سيستضيف فريق الذيل أجاكسيو غداً السبت.

ورداً على سؤال حول إمكانية لجوئه لاستراتيجية دفاعية جديدة، بالاعتماد على أربعة مدافعين بدلاً من خط الدفاع الثلاثي الذي يلعب به حالياً، أوضح جالتييه أنه سيلتزم بالنظام الدفاعي الحالي لفريقه دون أي تغيير، رغم غياب منديز وبريسنل كيمبيمبي الغائب بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال المدرب أيضاً: «لن أغير النظام الدفاعي الحالي خاصة أنه ليس أمامنا الكثير من الوقت للعمل بعد عودتنا من لشبونة في السادسة من صباح أمس».

وبعد توجيه انتقادات إلى الفريق بدعوى المبالغة في استخدام الطائرات في السفر، قال جالتييه إن فريقه سيسافر بالحافلة إلى رانس التي تبعد 150 كيلومتراً عن العاصمة الفرنسية لخوض المباراة.