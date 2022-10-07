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مولر يغيب عن القمة الألمانية بسبب كورونا

مولر يغيب عن القمة الألمانية بسبب كورونا
7 أكتوبر 2022 22:00

برلين (د ب أ) 

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تقرر أن يغيب توماس مولر، لاعب بايرن ميونيخ، عن مواجهة قمة الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا» أمام بروسيا دورتموند، غداً السبت، رغم أن عينته جاءت سلبية بعدما خضع لاختبار كورونا.
وقال جوليان ناجلسمان، المدير الفني للفريق في تصريحات في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: «لا يزال توماس يعاني من بعض أعراض البرد، لذلك لن يلعب».
وجاءت عينة لاعب الوسط جوشوا كيميتش سلبية أيضاً، لكن ناجلسمان أكد أنه سينتظر، ويراقب موقفه بعد التدريب ومن ثم سيقرر ما إذا كان من الحكمة أن يسافر مع الفريق أم لا.
وتعرض مولر وكيميتش للإصابة بكورونا الأسبوع الماضي، وغابا عن مباراة الفريق أمام فيكتوريا بلزن التشيكي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.
وكان ناجلسمان إن كينجسلي كومان، الذي غاب عن الفريق منذ سبتمبر الماضي بسبب تمزق عضلي، قد اجتاز كل اختبارات اللياقة، لكنه أوضح أن الجناح الفرنسي لن يكون خياراً أساسياً في تشكيل الفريق.
وأضاف: «لكنه يمكنه المشاركة كبديل، سيكون جاهزاً للمشاركة لمدة 30 أو 40 دقيقة».
وتوج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني في آخر عشرة مواسم، وذلك بعدما حقق دورتموند اللقب عامي 2011 و2012 ويبتعد الفريقان العملاقان خلف المتصدر يونيون برلين ووصيفه فرايبورج بفارق نقطتين، فيما خسر دورتموند آخر سبع مباريات أمام بايرن.
وأوضح ناجلسمان: «إنهم خصم قوي وستكون مباراة قوية بالتأكيد، الشيء الأهم هو الفوز وسنفعل من أجل ذلك كل شيء».
وكان بايرن غاب عن الانتصارات في أربع مباريات متتالية قبل فترة التوقف الدولي في سبتمبر الماضي، لكنه عاد إلى طريق الفوز من خلال انتصار كبير بنتيجة 4/ صفر على باير ليفركوزن يوم الجمعة الماضي.

توماس مولر
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
بروسيا دورتموند
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