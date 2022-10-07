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20 ميدالية لدراجات الإمارات في مضمار العرب

20 ميدالية لدراجات الإمارات في مضمار العرب
7 أكتوبر 2022 21:15

محمد أبوإسماعيل (القاهرة)
حصد المنتخب الوطني للدراجات 3 ميداليات جديدة في البطولة العربية للمضمار رقم 11 المقامة بمصر والمعتمدة رسمياً من الاتحاد الدولي للعبة، بعدما نال محمد المطيوعي وهدى حسين ذهبيتين جديدتين رفعا رصيد الذهب الإماراتي إلى 6 ميداليات، ليأتي الفريق ثانياً خلف نظيره المصري صاحب الأرض، الذي تخطى حاجز الـ 14 ميدالية ذهبية بختام منافسات أمس.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الإمارات إلى 20 ميدالية بواقع 6 ذهبيات و10 فضيات و4 برونزيات.
ونجح محمد المطيوعي في حصد الذهبية الأولى للإمارات في اليوم الثالث، بالفوز بسباق 4 كيلومترات مطاردة فردية متفوقاً على بطل الجزائر، وذلك في أول مشاركة للمطيوعي مع فئة الكبار ببطولة العرب للمضمار، ليحقق ميداليته الأولى في السباق الذي حل فيه بالمركز الرابع النسخة الماضية للبطولة.
وحققت البطلة الصاعدة هدى حسين ذهبية جديدة للإمارات، متفوقة على حاملة اللقب المصرية في النسخة الماضية لتحقق أول ذهبية لها في البطولة، وأضافت شيخة عيسى برونزية جديدة للإمارات في سباق الكيرين.
وأكد محمد المطيوعي سعادته بميداليته الأولى في البطولة، بعد إعداد كبير منذ انتهاء بطولة الموسم الماضي الذي شهد مشاركته في فئة الشباب، مشيراً إلى أن هدفه كان هو الحصول على الميدالية الذهبية وهو ما تحقق بالفعل هذا العام .
وشهد السباق حضور الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي، ومنصور بوعصيبه رئيس الاتحاد الإماراتي للدراجات، وعدد كبير من أعضاء الاتحاد العربي في البطولة، ويخوض اليوم قائد المنتخب يوسف ميرزا وأحمد المنصوري سباق الأمونيوم الأولمبي، ويختتم اللاعبين غداً المشاركة بسباق الماديسون، وهما حاملي لقب السباقين.

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