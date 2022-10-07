74 قارباً ترسم أولى مشاهد الشراعية 43 قدماً في دبي

دبي (الاتحاد)

تشهد شواطئ دبي غداً تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة، مع إقامة سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات في الموسم الرياضي البحري الجديد 2022-2023.

ويشارك في التظاهرة 74 قارباً لرسم اللوحة الأولى في جولات سباقات القوارب الشراعية المحلية 43 قدماً على صفحة مياه الخليج العربي، حيث شهدت عملية التسجيل في البوابة الإلكترونية إقبالاً كبيراً قبل إغلاق باب التسجيل أمس.

ويبدأ السباق عند الواحدة ظهراً من عمق مياه الخليج العربي باتجاه خط النهاية قبالة شواطئ جميرا لمسافة 14 ميلاً بحرياً.

ورحب راشد ثاني العايل المهيري عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة الرياضية، بجميع الملاك والنواخذة المشاركين في سباق الجولة الأولى من البطولة متمنياً التوفيق للجنة المنظمة ولجميع القوارب المشاركة في السباق اليوم في رسم لوحة تراثية رائعة في أجمل شواطئ الخليج العربي.

ويبرز في قائمة القوارب المشاركة «إزعاج 2» و«فزاع 3» و«القاي 4 و»إعمار 5«و»القائد 10«و»شمردل 15«و»الزير 16«و»جرنين 18«و»دهيس 19«و»نسناس 20«و»طوفان 21«و»سباح 24«و»الصياد 28«و»العديد 30«و»رنان34«و»عاتي 35«و»النصر 36«و»شاهين 39م«وفارج 43» و«الذيب 44» و«العزم 53» و«التبر 55» و«رجام 56» و«مهاجر 60» و«داحس63».

كما يشارك القوارب جميرا 68 والزعيم 69 ونزاع 70 والعز 71 وهياف 72 ومقصص 73 والكاسر 86 والظفرة 87 والإتحاد 89 وفلاح 93 والشقي 96 وسلطان الخير 115 والفيض 119 وعقاب 123 والوصف 127 والقفال 131 والفتان 133 وهداد 136 وحشيم 153 (بطل الموسم الماضي) وزيوريخ 156 ووافي 159 ووالم 165 ودلما مارين 167

ويظهر في السباق ايضا القوارب سهم 170 وبن غازي 180 والأعلوي 187 ورعد 197 ومربك 203 ومعزم 209 وزعبيل 213 وجساس 216 وزلزال 217 والنايف 219 ومعزز 220 وورسان 221 والحصن 222 وبن حليس 225 وعنتر 228 وبشر 229 والقيصر 236 ووراس الخيمة 241 واليارح 242 والوسمي 257 ونمران 259 والصاروخ 262 والأريام 265 ولاهوب 266 ودلما مارين 267 وسالك 273.