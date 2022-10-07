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الرياضي

«الأول» بطل كأس الوثبة ستاليونز بمضمار جلين

«الأول» بطل كأس الوثبة ستاليونز بمضمار جلين
7 أكتوبر 2022 20:15

أبوظبي (الاتحاد)
ظفر الجواد «الأول» لماركو جيانجوري، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة سارا فيرمرش، بكأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1500 متر، والذي أقيم بمضمار والومي مونز جلين البلجيكي، تحت مظلة النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يساهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.
واجتمع للسباق البالغ جائزته 5000 يورو، عدداً كبيراً من الخيول قوامها 11 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، وتفوق «الأول» ببراعة على منافسيه تاركاً المركز الثاني للجواد السويدي «نيل أدامز» لاوروس ايشباخر، وبإشراف فرانشيسكا ايشباخر، وقيادة كريستوف دينهنز.
وسجل البطل زمناً وقدره 1:40:69 دقيقة، فيما حل في المركز الثالث «هالويشا دو بوزلس» لمارسيل ميزي، وقيادة ليز ديترين، وبإشراف اليزابيث بيرنارد.
ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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