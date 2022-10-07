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الرياضي

بعد عامين من التوقف.. أبوظبي تعيد نبض «العالمية» إلى «السلة الأميركية»

بعد عامين من التوقف.. أبوظبي تعيد نبض «العالمية» إلى «السلة الأميركية»
7 أكتوبر 2022 18:48

مراد المصري (دبي)

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تحولت أبوظبي لتكون القلب النابض لكرة السلة الأميركية، بعدما أصبحت المحطة العالمية الأولى لدوري المحترفين «إن بي أيه» بعد توقف لنحو عامين بسبب جائحة فيروس كورونا، قبل أن يتم استئناف هذا النوع من الجولات الدولية من بوابة عاصمة الإمارات.
وتحولت المواجهة الأولى بين أتلانتا هوكس وميلووكي باكس، التي فاز أتلاتنا بنتيجة 123 - 113، لتكون حديث الجميع مع تسليط الأضواء على المواجهتين اللتين تجمعان الفريقين مع تكرار اللقاء بينهما مرة أخرى اليوم السبت، قبل أن يتم استئناف الجولة العالمية للمباريات التمهيدية حيث يسافر حامل اللقب جولدن ستيت ووريورز إلى اليابان، لمواجهة واشنطن ويزاردز مرتين، أما العاصمة الفرنسية باريس، فستستضيف مباراة في الموسم المنتظم بين شيكاغو بولز وديترويت بْيستونز، بينما يلتقي سان أنطونيو سبيرز وميامي هيت في مكسيكو سيتي.
وأشاد آدم سيلفر، مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، بجهود أبوظبي، وقال: لقد عملت في الدوري الأميركي للمحترفين لمدة 30 عاماً، وأعتقد أنه في السنوات الخمس المقبلة، سنشهد تطورًا أكثر بكثير مما شهدناه خلال الثلاثين عامًا الماضية، هناك الكثير من التغيير يحدث في تقديم الرياضة في الوقت الحالي، وإقامة هذه المباريات في أبوظبي تتويج لعقود عديدة من العمل في هذه المنطقة.
واستعرضت وسائل الإعلام الدولية هذا اللقاء بمختلف اللغات حول العالم، مع الترقب على تجدد اللقاء مرة أخرى بين الفريقين، بما يمثل فرصة لميلووكي للثأر في غضون 48 ساعة، مما يضع الجماهير التي حضرت بأعداد غفيرة أمام فرصة فريدة من نوعها للاستمتاع بهذه الأجواء المميزة.
وإلى جانب اللقاء، استقبلت الجماهير نخبة من أساطير «إن بي أيه»، الذين حضروا كضيوف شرف، وهم: شاكيل أونيل، كريس بوش، جرانت هيل، إسياه توماس، فينس كارتر ودومينيك كارتر، الذين سبق أن أغلبهم عدة ألقاب في المسابقة إلى جانب المشاركة في المنتخب الأميركي «الدريم تيم» خلال مسيرتهم وسلسلة كبيرة من الأرقام الفردية القياسية.

أبوظبي
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