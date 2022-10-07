«ع ج فهيدة» أجمل المهرات في البطولة الوطنية للخيل العربية



أبوظبي (وام)

انطلقت أمس الأول فعاليات البطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيل العربية «المرابط الخاصة» 2022 التي تستمر لمدة 4 أيام، بمشاركة 437 من الخيول التي تعود لنحو 206 ملاك بالصالة الكبرى لأكاديمية بوذيب بمنطقة الختم في أبوظبي.

وتنظم البطولة جمعية الخيول العربية برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وتقاسمت المرابط المختلفة ألقاب الأشواط التأهيلية الستة التي أقيمت في اليوم الأول، وخطفت المهرة «ع ج فهيدة» لعبد الله راشد بن خصيف النعيمي، الأضواء بتحقيقها لأعلى معدل بلغ 92.50 نقطة، عندما اعتلت صدارة فئة المهرات عمر سنتين القسم «ب».

ونالت الوصافة لتلك الفئة «ايه دي بدور» لحمد عدنان الشحي، وحصلت على 91.80 نقطة، فيما جاءت في المركز الثالث «ام زد رفيقة» لخليفة عبدالله ثاني النعيمي، وحققت 91.70 نقطة.واستهلت الفعاليات «عنود الهواجر» لمربط الهواجر، بحصولها على المركز الأول في شوط فئة المهرات عمر سنة «ا» وحققت 92.00 نقطة، تاركة المركز الثاني للمهرة «الجزائرية» لهيثم فريش الكندي والتي حصلت على 91.60 نقطة، فيما ذهب المركز الثالث إلى «جيه اس مون لايت» لمربط الجواهر وسجلت 90.70 نقطة.

وتصدرت «الجنية بي اتش إم» مربط بن هميلة، القسم «ب» لفئة المهرات عمر سنة محققة المركز الأول: 92.00 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «بي دبليو روضة» لعلي سالم الكعبي، وحصلت على 91.10 نقطة، وجاءت بالمركز الثالث «اف دي هند» لمربط الفلاح وحصلت على 91.00 نقطة.وأحرزت «أم أو مضاوي» لخلف أحمد خلف العتيبة، المركز الأول في القسم «ج» وحققت 92.30 نقطة، تاركة الوصافة للمهرة «الود الهواجر» لمربط الهواجر التي حققت 90.80 نقطة، فيما كان المركز الثالث من نصيب «طوكيو السلام» لمربط السلام، وحصلت على 90.80 نقطة.

ونالت «ريانة الباهية» لعدنان عبد الله الشحي، صدارة فئة المهرات عمر سنتين القسم «أ»، محققة 92.10 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «جيه اس زمردة» لمربط الجواهر وحصلت على 90.80 نقطة، فيما حلت ثالثة «طرفة بي اتش أم» لعلي غانم هميلة المزروعي وحصدت 90.30 نقطة.واختتمت المهرة «ظبيه كيه» لسعيد صديق الخاجة، منافسات اليوم الأول بتحقيق صدارة آخر الأشواط المخصص لفئة المهرات عمر 3 سنوات مسجلة 91.60 نقطة، وحلت في المركز الثاني «بداير البدر» لبدر عدنان آل علي، وحصلت على 91.40 نقطة، فيما جاءت في المركز الثالث «مسرة الهواجر» لعليان سعيد بتران الهاجري، وحصدت 91.30 نقطة.