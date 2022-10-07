برشلونة يستضيف سيلتا والريال يزور خيتافي في الدوري الإسباني

مدريد (الاتحاد)

يبحث متصدرا الدوري الإسباني برشلونة وريال مدريد، المتعادلان برصيد 19 نقطة، عن مواصلة بناء الزخم قبل مواجهة الكلاسيكو 16 أكتوبر الجاري، ويستضيف الفريق الكتالوني في الجولة الثامنة سيلتا فيجو، بينما يقوم ريال مدريد برحلة قصيرة إلى كوليسيوم ألفونسو بيريز للقاء جاره خيتافي، في الملعب الذي خسر فيه فريق المدرب كارلو أنشيلوتي الموسم الماضي.

أول مباريات يوم السبت هي مواجهة بين فريقين هدفهما الأساسي هذا الموسم هو تجنب الهبوط، لكنهما يشهدان مستويات مختلفة جداً من النجاح حتى الآن. وهما ألميريا ورايو فايكانو، حيث إن أصحاب الأرض يائسون من أجل التعافي بعد سلسلة من أربع هزائم متتالية. من جانبه، يتمتع رايو بثقة عالية بعد هدف الفوز المذهل الذي سجله أوناي لوبيز في الدقيقة 95 في المباراة الأخيرة.

ثم يواجه أتلتيكو مدريد فريقاً ربما يفضل تجنبه، مع عودة جيرونا الصاعد حديثاُ إلى ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، ويفعل ذلك مع امتلاكه تاريخ مثير للإعجاب ضد أتليتي، بعد أن تعادل خمس مرات وخسر مرة واحدة فقط في مواجهاته الست ضد فريق العاصمة ولدى «لوس كولشونيروس» ذكريات محبطة عن مواجهة جيرونا، لكنه يأمل أن تكون قوته النارية المكونة من ألفارو موراتا، أنطوان جريزمان وجواو فيليكس كافية هذه المرة.

بعد ذلك، يخوض فريقان من الفرق التي تتواجد في المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب اختباراً صعباً، أولاً، حيث يزور أتلتيك بلباو صاحب المركز الثالث إشبيلية، وحتى إذا كان الفريق الأندلسي يكافح بالقرب من قاع جدول الترتيب في الوقت الحالي، فسيظل هذا أحد أصعب الاختبارات حتى الآن لمشروع المدرب إرنستو فالفيردي.

ويلعب ريال مدريد خارج أرضه أيضاً ليلة السبت، على الرغم أن ذلك على بعد بضع كيلومترات فقط جنوب مدريد عندما يزور خيتافي، وهو يدرك أنه خسر 1 -صفر بهدف إنيس أونال عندما قام بهذه الرحلة الموسم الماضي. ولكن حرصاً على التعافي من تعادل نهاية الأسبوع الماضي مع أوساسونا ومن أجل بناء بعض الزخم الإيجابي قبل الكلاسيكو، سيتطلع لوس بلانكوس إلى تقديم أداء قوي والحصول على النقاط الثلاث.

هناك العديد من المواجهات الأكثر إثارة يوم الأحد، بداية من مباراة ريال بلد الوليد على أرضه ضد ريال بيتيس. على الرغم من أن هذه الفرق لديها أهداف مختلفة للغاية لهذا الموسم، إلا أن ريال بلد الوليد هو من يدخل هذه المواجهة متسلحاً بالفوز فيما كان ريال بيتيس قد تعرض للخسارة في نهاية الأسبوع الماضي، ويسعى بلد الوليد أمام مشجعيه على أرضه إلى تأمين نتيجة إيجابية أخرى.

هذا من يأمله قاديش أيضاً عندما يواجه إسبانيول، وبعد خسارة كل من مبارياته الخمس الأولى في الموسم، جمع قاديش الآن أربع نقاط من مباراتيه السابقتين، ليجد نفسه متأخر بنقطة واحدة فقط عن منافسه في نهاية هذا الأسبوع. كما حافظ الفريق على نظافة شباكه لمرتين متتاليتين بقيادة حارس مرماه جيريمياس ليديسما، الذي يتطلع للقيام بذلك للمباراة الثالثة على التوالي.

تأتي بعد ذلك مباراة ضخمة في المساعي للتواجد في المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يتواجه ريال سوسيداد وفياريال في ملعب ريالي أرينا، حيث تكون دائماً معركة تكتيكية رائعة كلما التقى الزميلين السابقين إيمانويل ألجواسيل وأوناي إيمري على دكة فريقين متنافسين. ومن المثير للاهتمام أن هذين الفريقين تغلبا على بعضهما البعض مرة واحدة في الموسم الماضي، واللافت أن كلاهما فاز بالمباراة التي أقيمت خارج الديار.

يخوض برشلونة متصدر الدوري اختباراً ضد سيلتا فيجيو، ومثل منافسه على القب ريال مدريد، يأمل في تحقيق الفوز بسبب أهمية النقاط الثلاث حتى يتمكن من الحفاظ على الزخم قبل مواجهة الكلاسيكو. وسيزور سيلتا ملعب كامب نو، فيما سيكون مواجهة خاصة بين روبرت ليفاندوفسكي وياجو أسباس، أفضل الهدافين في المسابقة في هذه المرحلة من الموسم.