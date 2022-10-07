السلة.. منتخب «الأشقاء» يجمع الخبرات والمواهب

علي معالي (دبي)

على مدار سنوات طويلة سابقة، يضم منتخب السلة بين صفوفه الأخوة الأشقاء، ولكن تزايد العدد في الوقت الراهن، وهو ما حدث في التجمع الأخير للمنتخب قبل السفر إلى صربيا، بوجود 5 أشقاء (3 من عائلة عبداللطيف عبدالإله و2 من عائلة الشبيبي).

وانضمت أحدث الوجوه من هذه القائمة وهو اللاعب الشاب هزاع عمر الشبيبي، شقيق قيس عمر الشبيبي، نجم نادي شباب الأهلي والمنتخب الوطني، وهي المرة الأولى التي ينضم فيها هزاع (20 عاما) للمنتخب وهو لاعب بصفوف نادي الشارقة.

ليس هذا فحسب بل تضم قائمة المنتخب كذلك الأشقاء الثلاثة محمد وأحمد وحامد عبداللطيف، وهم أبناء نجم السلة الإماراتية الأسبق عبداللطيف عبدالإله، ليصبح وجود هؤلاء الخماسي لأول مرة بهذه الطريقة في صفوف منتخب ألعاب جماعية في الرياضة الإماراتية، وهو مؤشر بأن الرياضة تحمل في طياتها الجانب الوراثي إلى جانب الموهبة.



ويعتبر محمد عبداللطيف (30 عاما) واحدا من المواهب المميزة في كرة السلة حاليا، ومن العناصر المؤثرة للغاية في صفوف النادي والمنتخب وعلى مستوى الخليج، وكان له دوره الكبير في جعل أحمد وحامد يتجهان إلى اللعبة بالإضافة إلى الوالد عبداللطيف عبدالإله، ويأتي الشقيق الثاني أحمد عبداللطيف (27 عاما) والذي يعتبر موهبة من اللاعبين أصحاب القدرات الخاصة، وفي نفس الوقت ينتظر المستقبل الشقيق الثالث حامد عبداللطيف (21 عاما)، لما يمتلكه من موهبة كبيرة جعلت العيون تتجه إليه في الكثير من المباريات خاصة في تصفيات آسيا الأخيرة وفي الألعاب الخليجية التي ساهم فيها حامد بتتويج منتخبنا بالميدالية الذهبية.

ويقف وراء هذه الاختيارات للمواهب جهاز فني بقيادة الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للمنتخبات والاتحاد، وجهازه المعاون سالم عتيق وجاسم عبدالرضا، ومن قبلهما حسام الوكيل مدرب فريق النصر الحالي.

وتعتبر قائمة منتخب السلة في الوقت الراهن الأكثر شبابية على مدار تاريخ اللعبة، حيث تضم 5 من اللاعبين الكبار وهم: جاسم محمد (34 عاما)، راشد ناصر (34 عاما)، عمر خالد (31 عاما)، قيس عمر (31 عاما)، ومحمد عبداللطيف (31 عاما)، والبقية من صغار السن وهم: راشد أيمن أحمد عبداللطيف، حامد عبداللطيف، محمد عبدالله مسعود (غير متواجد في معسكر المنتخب بالخارج للإصابة)، محمد محمود صالح، حسن عبدالله حسن، راشد سالم النعيمي، محمود وسيم، محمد محمود الهاشمي، ومحمد توفيق الجسمي.

ويغيب عن معسكر المنتخب الحالي في صربيا الشقيق الثالث لعائلة عبداللطيف وهو أحمد حيث يخضع للعلاج بعد إصابة لحقت به مؤخرا، ويستعد منتخبنا حاليا لتصفيات آسيا بمعسكرين الأول قائم حاليا في صربيا، والثاني يبدأ خلال الفترة من 10 حتى 15 من الشهر الجاري في تركيا.